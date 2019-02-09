В Волгоградской области выясняют причины трагедии с гибелью девочки и ее отчима в пожаре



По факту трагедии в селе Саломатино Камышинского района, где во время пожара погибли 9-летняя девочка и её 32-летний отчим, СУ СКР по Волгоградской области организовало доследственную проверку.





Как сообщает ИА «Высота 102», по предварительным данным следователей , семья проживала в деревянном доме, отапливаемом дровяной печью. Первыми сильное задымление заметили соседи, о чем сразу же сообщили в пожарно-спасательную службу. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, однако к тому моменту конструкции дома по всей площади уже были объяты пламенем. В ходе тушения и разбора завалов обнаружены тела ребенка и мужчины. Установлено, что мать погибшей девочки в момент трагедии находилась на работе.



В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи. Специалисты предполагают, что к возгоранию могло привести замыкание электропроводки. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи. Специалисты предполагают, что к возгоранию могло привести замыкание электропроводки.

Фото СУ СКР по Волгоградской области