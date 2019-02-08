Волгоградский "Ротор" на Кипре одержал победу в первом матче Кубка ФНЛ-2019





Футболисты "Ротора" выиграли в своем стартовом матче первого тура Олимп-Кубка ФНЛ, стартовавшем на Кипре. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт клуба, "Ротор" обыграл "Мордовию" со счетом 2:1.

Матч проходил в Пафосе на стадионе "Ероскипу". Следующая встреча сине-голубых состоится 11 февраля с командой "Луч" из Владивостока.



