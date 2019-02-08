Спорт

Волгоградский "Ротор" на Кипре одержал победу в первом матче Кубка ФНЛ-2019

Спорт 08.02.2019 17:17
358 2
08.02.2019 17:17


Футболисты "Ротора" выиграли в своем стартовом матче первого тура Олимп-Кубка ФНЛ, стартовавшем на Кипре. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт клуба, "Ротор" обыграл "Мордовию" со счетом 2:1.
Матч проходил в Пафосе на стадионе "Ероскипу". Следующая встреча сине-голубых состоится 11 февраля с командой "Луч" из Владивостока.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Волгоград встретил легенду мирового хоккея
18.01.2019 08:37
13048 1
В волгоградский «Ротор» взяли нового тренера
12.01.2019 16:54
9808 0
Волгоградских футболистов из «Ротора-2» посадят на банановую диету
25.01.2019 12:59
15657 9
Спорт
06.02.2019 15:02
Спорт 06.02.2019 15:02
6896 8 Обсудить

0
Далее
Спорт
02.02.2019 15:06
Спорт 02.02.2019 15:06
6700 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
25.01.2019 12:59
Спорт 25.01.2019 12:59
15657 9 Обсудить

0
Далее
Спорт
22.01.2019 11:51
Спорт 22.01.2019 11:51
7476 11 Обсудить

0
Далее
Спорт
18.01.2019 08:37
Спорт 18.01.2019 08:37
13048 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
17.01.2019 16:15
Спорт 17.01.2019 16:15
2977 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
12.01.2019 16:54
Спорт 12.01.2019 16:54
9808 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
22.12.2018 13:30
Спорт 22.12.2018 13:30
22394 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
19.12.2018 16:23
Спорт 19.12.2018 16:23
3632 6 Обсудить

0
Далее
Спорт
19.12.2018 14:23
Спорт 19.12.2018 14:23
7275 24 Обсудить

0
Далее
Спорт
19.12.2018 10:30
Спорт 19.12.2018 10:30
1520 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
10.12.2018 10:01
Спорт 10.12.2018 10:01
8946 5 Обсудить

0
Далее
Спорт
10.12.2018 09:46
Спорт 10.12.2018 09:46
1610 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
06.12.2018 14:54
Спорт 06.12.2018 14:54
4478 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.12.2018 11:29
Спорт 03.12.2018 11:29
8350 11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:42
Банк «Возрождение» предлагает волгоградцам оплачивать коммунальные платежи с помощью интернет или мобильного банкаСмотреть фотографии
17:24
Волгоградцев приглашают на романтичный фестиваль «Люблю, не могу»Смотреть фотографии
17:17
Волгоградский "Ротор" на Кипре одержал победу в первом матче Кубка ФНЛ-2019Смотреть фотографии
16:02
Постоянную выставку об Афганской войне хотят открыть в Волгоградском областном краеведческом музееСмотреть фотографии
15:22
В Волгограде налоговиков нацелили на успешную работу в текущем годуСмотреть фотографии
14:34
Профессор кафедры волгоградского вуза подозревается в получении взяток от студентовСмотреть фотографии
14:30
В Волгоградской области частный дом сгорел вместе с хозяиномСмотреть фотографии
14:01
Под Волгоградом пенсионер на китайском авто насмерть сбил пожилого пешеходаСмотреть фотографии
13:26
Запахло деньгами: власти готовят 12 млрд против мусорных коллапсовСмотреть фотографии
12:47
В «недоброжелательную» стоматологию на севере Волгоградской области срочно требуется главврачСмотреть фотографии
12:20
На ВгАЗе наградили победителей грантового конкурса РУСАЛа «Помогать просто»Смотреть фотографии
11:51
В Волгоградской области вынесли приговор похитителю 11-летней школьницыСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде владелицу торговых павильонов поймали на взятке "покровителю в погонах"Смотреть фотографии
11:38
Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилой семейной пары на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области на чабанских точках ловили незаконных мигрантовСмотреть фотографии
10:37
Пограничные вузы ФСБ России приглашают на учебу мужчин из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:11
ФГУП незаконно сдавало турфирме помещение в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:05
На юге Волгограда легковушка врезалась в "КамАЗ", три человека пострадалиСмотреть фотографии
09:17
В Волгоградской области в свежих огурцах и помидорах нашли пестицидыСмотреть фотографии
20:03
«Высота 102»ТВ: В чистом поле развернули пункт управления губернатора Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
17:47
«Напугали. Будем делать выводы»: волгоградские газовики сделали признание о скандальных письмахСмотреть фотографии
17:10
В Волгоградской области произошел "колбасный бум"Смотреть фотографии
17:02
Главный единоросс Волгоградской области Горняков помирился с политологом ОрловымСмотреть фотографии
16:46
В Волгоградской области предпенсионер отсудил 9 лет к стажу и зарплатуСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде владелец теплохода выплатит почти миллион рублей за поврежденные ворота шлюзаСмотреть фотографии
15:31
Суд подтвердил незаконность свалки промышленных отходов под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:49
В Волгограде брошенные любовницы сообща отомстили "женатику"Смотреть фотографии
14:01
«Я бы в грузчики пошел»: в центре занятости Волгограда помогли не всем безработнымСмотреть фотографии
13:18
Путешествие из Урюпинска в Волгоград на такси закончилось для пассажирки уголовным деломСмотреть фотографии
13:12
«М.Видео» заплатит семье из Волжского 3,5 млн рублей за сгоревшую вместе с микроволновкой квартируСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 