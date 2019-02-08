Волгоградский "Ротор" на Кипре одержал победу в первом матче Кубка ФНЛ-2019

Спорт 08.02.2019 17:17
358 2
08.02.2019 17:17
Футболисты "Ротора" выиграли в своем стартовом матче первого тура Олимп-Кубка ФНЛ, стартовавшем на Кипре. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт клуба, "Ротор" обыграл "Мордовию" со счетом 2:1.
Матч проходил в Пафосе на стадионе "Ероскипу". Следующая встреча сине-голубых состоится 11 февраля с командой "Луч" из Владивостока.
Реклама
Популярное по теме
18.01.2019 08:37
13048 1
12.01.2019 16:54
9808 0
25.01.2019 12:59
15657 9
Стадион "Волгоград Арена" вошел в число номинантов престижного конкурса06.02.2019 15:02
В Волгограде самым старшим участником сталинградского пробега стал 90-летний житель Ессентуков02.02.2019 15:06
Волгоградских футболистов из «Ротора-2» посадят на банановую диету25.01.2019 12:59
Легенда волгоградского футбола Олег Веретенников стал тренером «Ротора -2»22.01.2019 11:51
Волгоград встретил легенду мирового хоккея18.01.2019 08:37
В волгоградском "Роторе" - новый главный тренер17.01.2019 16:15
В волгоградский «Ротор» взяли нового тренера12.01.2019 16:54
Поле и трибуны стадиона «Волгоград Арена» защитят от вандалов22.12.2018 13:30
Футбольные поля на «Зените» и «Пищевике» в Волгограде оснастят системой подогрева19.12.2018 16:23
В Волгограде будут развивать регби под флагом «Ротора»19.12.2018 14:23
Дочь Татьяны Лебедевой взяла «бронзу» в тройном прыжке19.12.2018 10:30
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"10.12.2018 10:01
Футболисты волгоградского «Ротора» объявили войну калориям10.12.2018 09:46
Волгоградский самбист привез «серебро» из Ростова перед финалом в Москве06.12.2018 14:54
Волгоградский «Ротор» потратит 2 миллиона рублей на тренировку в горах03.12.2018 11:29
Реклама