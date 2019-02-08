



На Волгоградском алюминиевом заводе прошло награждение победителей грантового конкурса РУСАЛа «Помогать просто». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в этом году лидерами стали студенты академии физической культуры с проектом «Безграничный театр физической культуры», «Центр молодежной политики» с проектом «ЭКО-старт», и группа Наталии Жаровой с проектом «Классная игра. Помогать просто».

Играя в «Классную игру…», школьники будут развивать навыки активной социальной жизни, познакомятся с направлениями волонтерской деятельности и узнают, в каких мероприятиях можно принять участие в качестве волонтера. В рамках проекта «ЭКО-старт» специалисты обучат и подготовят волонтеров к организации и проведению уроков, мастер-классов и акций по экологической тематике, а проект «Безграничный театр физической культуры» воплотит в жизнь мечты особых детей о ярких радостных моментах, физической активности, возможности побывать на сцене, стать частью праздника и получить большое количество незабываемых эмоций.

Сотрудники Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ провели для авторов проектов и экспертов программы «Помогать просто» экскурсию по предприятию и семинар «Управление проектами».

Мероприятия начались с вводной лекции по производству алюминия. Ее провел ветеран предприятия Николай Жоров. Гостей больше всего интересовали технология производства алюминия и социальная политика предприятия.

«Завод произвел на меня позитивное впечатление, - говорит представитель Академии физической культуры Александр Мартынов. - В школе мы проходили основы электролиза алюминия. Сегодня, благодаря экскурсии, я смог вживую наблюдать этот захватывающий процесс».

После семинара генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев вручил дипломы победителям и сертификаты экспертам, пожелав успеха в реализации благотворительных проектов.