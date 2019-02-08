Сбербанк и Белвнешэкономбанк заключили генеральное соглашение о предоставлении финансирования





ПАО Сбербанк и ОАО «Банк БелВЭБ» подписали генеральное соглашение о предоставлении финансирования. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПАО Сбербанк, документ позволит Белвнешэкономбанку привлекать денежные средства в рублях и иностранной валюте для финансирования внешнеторговых контрактов своих клиентов — участников внешнеэкономической деятельности.

Соглашение будет способствовать развитию и укреплению долгосрочных партнерских отношений, направленных на реализацию совместных проектов на основе взаимовыгодного сотрудничества.

Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Сбербанка: «Республика Беларусь является важнейшим торговым партнером Российской Федерации, поэтому отношения с белорусскими банками имеют для нас приоритетное значение. Подписание с Белвнешэкономбанком генерального соглашения о торговом финансировании позволит реализовать ряд совместных проектов и вывести сотрудничество между банками на качественно новый уровень».



