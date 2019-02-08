Экономика

Сбербанк и Белвнешэкономбанк заключили генеральное соглашение о предоставлении финансирования

Экономика 08.02.2019 11:00
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08.02.2019 11:00


ПАО Сбербанк и ОАО «Банк БелВЭБ» подписали генеральное соглашение о предоставлении финансирования. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПАО Сбербанк, документ позволит Белвнешэкономбанку привлекать денежные средства в рублях и иностранной валюте для финансирования внешнеторговых контрактов своих клиентов — участников внешнеэкономической деятельности.
Соглашение будет способствовать развитию и укреплению долгосрочных партнерских отношений, направленных на реализацию совместных проектов на основе взаимовыгодного сотрудничества.
Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Сбербанка: «Республика Беларусь является важнейшим торговым партнером Российской Федерации, поэтому отношения с белорусскими банками имеют для нас приоритетное значение. Подписание с Белвнешэкономбанком генерального соглашения о торговом финансировании позволит реализовать ряд совместных проектов и вывести сотрудничество между банками на качественно новый уровень».

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