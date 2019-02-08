



Более двух десятков граждан республики Узбекистан были доставлены в отдел полиции по Палласовскому району в ходе масштабного рейда по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, проверочные мероприятия прошли с участием районного отдела ФСБ. В итоге установлено, что шестеро из 23 иностранцев осуществляли трудовую деятельность на территории Российской Федерации незаконно. В отношении них составлены административные материалы, судом назначено наказание в виде штрафа.

Еще трое мигрантов уже привлекались к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации. За повторное нарушение миграционного законодательства судом им назначено наказание в виде штрафа и выдворения за пределы России.



