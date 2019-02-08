ФГУП незаконно сдавало турфирме помещение в центре Волгограда

Расследования 08.02.2019 10:11
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08.02.2019 10:11
В арбитражном суде недействительным признан договор аренды недвижимого имущества, заключенный между туристической фирмой и федеральным государственным унитарным предприятием, специализирующемся на деятельности по управлению государственным имуществом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора области Оксану Черединину.
По материалам проверки, проведенной прокуратурой Центрального района, 22 февраля 2018 года между ФГУП и частной фирмой был заключен договор аренды части нежилого помещения площадью более 50 кв.м, расположенного на первом этаже здания в центре города.
Согласно законодательству, заключение договоров аренды в отношении государственного имущества, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения государственным бюджетным и казенным учреждениям, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров.
Вместе с тем конкурентная процедура при заключении оспариваемой сделки не соблюдалась.
В этой связи договор аренды оспорен прокуратурой Волгоградской области в судебном порядке.
Арбитражный суд разделил мнение прокуратуры, признав сделку недействительной и обязав коммерческую структуру возвратить недвижимое имущество федеральному предприятию.
По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет взято прокуратурой региона на контроль.
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