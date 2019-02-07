Политика

Главный единоросс Волгоградской области Горняков помирился с политологом Орловым

Политика 07.02.2019 17:02
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07.02.2019 17:02


Политолог Дмитрий Орлов извинился перед жителями Волгоградской области, которых могло оскорбить его высказывание. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе реготделения «Единой России». Напомним, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Орлов публично назвал Волгоградскую область проклятым регионом. Президиум регионального политсовета «ЕР» осудил поведение партийца, который входит в состав Высшего и Генерального советов политической силы. Волгоградские единороссы направили в Генсовет и Высший совет «Единой России», а также в партийную комиссию по этике, обращение с просьбой дать оценку словам Орлова.
Однако накануне, как отмечено в официальном сообщении на сайте реготделения партии, главный единоросс Волгоградской области Сергей Горняков встретился с Орловым в ЦИК партии. «Стороны выслушали объяснения друг друга, и по итогам встречи заявили, что взаимных претензий больше нет», - говорится в пресс-релизе.
«Я бы хотел обратить ваше внимание, что прозвучавшее на заседании экспертного клуба «Регион» высказывание о том, что в Волгоградской области существуют долгосрочные проблемы с бюджетом и инфраструктурой, не имеет никакого отношения к Сталинградской битве или роли Волгограда в Великой Отечественной войне. Моя фраза не несла в себе оскорбительного содержания. Сожалею, что мои слова могли задеть жителей региона, и приношу им свои извинения», - заявил Орлов.
В свою очередь Горняков сказал, что считает конфликт исчерпанным и сожалеет о неуместных высказываниях отдельных коллег в адрес Орлова. Секретарь регионального отделения «Единой России» пригласил политолога в Волгоград, чтобы тот смог лично убедиться в позитивных переменах, происходящих в городе и области. Орлов принял приглашение Горнякова.
Фото: volgograd.er.ru

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