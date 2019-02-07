В Волгоградской области произошел "колбасный бум"

Аналитика 07.02.2019 17:10
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07.02.2019 17:10
Рост производства колбасных изделий на 94,6% отмечен в Волгоградской области в 2018 году. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", озвучил сегодня Волгоградстат. Также в прошлом году по сравнению с 2017 годом произошел рост производства сыров на 31,7%, масла сливочного - на 15,4%, полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных и замороженных - на 9,4%, рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков - на 5,1%.
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