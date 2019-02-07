Путешествие из Урюпинска в Волгоград на такси закончилось для пассажирки уголовным делом





До 2 лет лишения свободы грозит 30-летней жительнице Урюпинска, которая прокатилась на такси в Волгоград, а потом обвинила водителя в вымогательстве денег. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина обвиняется в ложном доносе. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемая 23 октября 2018 года решила на такси из Урюпинска поехать к знакомым в Волгоград. С учетом расстояния водитель оценил стоимость поездки в 8,5 тысячи рублей, о чем сообщил пассажирке.

В Волгограде женщина не нашла при себе необходимую сумму и пообещала заплатить позже, оставив в качестве залога свой паспорт.

Вернувшись в Урюпинск и не желая возвращать долг, обвиняемая обратилась в отдел полиции с заявлением о вымогательстве у нее денег работником такси.

В ходе проведенной процессуальной проверки версия заявительницы была опровергнута и уже она сама стала фигуранткой уголовного дела о заведомо ложном доносе. Вину в содеянном женщина полностью признала и возвратила долг.

Расследование уголовного дела проводилось СО МО МВД России "Урюпинский".







