Путешествие из Урюпинска в Волгоград на такси закончилось для пассажирки уголовным делом

Расследования 07.02.2019 13:18
4111 1
07.02.2019 13:18
До 2 лет лишения свободы грозит 30-летней жительнице Урюпинска, которая прокатилась на такси в Волгоград, а потом обвинила водителя в вымогательстве денег. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина обвиняется в ложном доносе. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, обвиняемая 23 октября 2018 года решила на такси из Урюпинска поехать к знакомым в Волгоград. С учетом расстояния водитель оценил стоимость поездки в 8,5 тысячи рублей, о чем сообщил пассажирке.
В Волгограде женщина не нашла при себе необходимую сумму и пообещала заплатить позже, оставив в качестве залога свой паспорт.
Вернувшись в Урюпинск и не желая возвращать долг, обвиняемая обратилась в отдел полиции с заявлением о вымогательстве у нее денег работником такси.
В ходе проведенной процессуальной проверки версия заявительницы была опровергнута и уже она сама стала фигуранткой уголовного дела о заведомо ложном доносе. Вину в содеянном женщина полностью признала и возвратила долг.
Расследование уголовного дела проводилось СО МО МВД России "Урюпинский".
Реклама
Популярное по теме
18.01.2019 12:32
19942 4
05.02.2019 10:40
10401 7
В Волгограде доцент кафедры философии и права выслушал приговор за взятки и подлог07.02.2019 10:31
Расследования 07.02.2019 10:31
7185 6 Обсудить
В Волгограде завершается судебное следствие над убийцей-расчленителем двух девушек06.02.2019 13:49
Расследования 06.02.2019 13:49
9181 5 Обсудить
Под Волгоградом удар ногой по соседской машине сделал женщину преступницей06.02.2019 09:33
Расследования 06.02.2019 09:33
17040 42 Обсудить
В Волгоградской области бывшего участкового осудили за мошенничество и лишили звания05.02.2019 12:52
Расследования 05.02.2019 12:52
7028 5 Обсудить
В Волгограде рассмотрят дело о хищении с танкера имущества Роснефти05.02.2019 10:40
Расследования 05.02.2019 10:40
10401 7 Обсудить
В Волгоградской области отпустили на свободу осужденного за "святотатство" экс-замначальника колонии04.02.2019 16:45
Расследования 04.02.2019 16:45
8471 4 Обсудить
Жителя Волжского приговорили к году колонии за контрабанду "волшебных бобов"04.02.2019 16:27
Расследования 04.02.2019 16:27
6062 1 Обсудить
В Волгограде экс-директор фирмы "заработал" на покупке фальшивых запчастей04.02.2019 11:48
Расследования 04.02.2019 11:48
3988 2 Обсудить
Волгоградский облсуд отправил в колонию сорвавшегося с 8 этажа воришку04.02.2019 11:34
Расследования 04.02.2019 11:34
5238 3 Обсудить
"Била утюгом и ножом": в Волгограде сиделка призналась в расправе над парализованным подопечным (ВИДЕО)01.02.2019 17:00
Расследования 01.02.2019 17:00
13243 3 Обсудить
Экс-начальник отдела "Жилищной инспекции Волгограда" пошел под суд за взятку01.02.2019 15:11
Расследования 01.02.2019 15:11
3538 11 Обсудить
"Это вышло спонтанно": неоднократно судимый волгоградец угрожал продавщице ножом (ВИДЕО)01.02.2019 14:52
Расследования 01.02.2019 14:52
1747 0 Обсудить
Волгоградский облсуд оправдал двух полицейских, осужденных за сломанную руку задержанного01.02.2019 13:45
Расследования 01.02.2019 13:45
9097 28 Обсудить
В Волгограде наркодилера осудят за гибель в ДТП двух человек01.02.2019 11:55
Расследования 01.02.2019 11:55
1952 3 Обсудить
В Волгограде следователи хотят поговорить с вдруг исчезнувшим директором детского центра01.02.2019 10:06
Расследования 01.02.2019 10:06
4270 5 Обсудить
Реклама