Происшествия 07.02.2019 12:36
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07.02.2019 12:36
Сегодня в Волгограде на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского сошел с рельсов ремонтный трамвай. Об этом сообщили ИА «Высота 102» очевидцы. В результате происшествия никто не пострадал. Трамвай двигался в сторону остановки "Голубинская" и застрял прямо на остановке, так что проблем с движением автомобилей нет.
В пресс-службе администрации Волгограда пояснили, что остановка произошла из-за технической неисправности транспорта. На месте уже работают специалисты бригады МУП «МЭТ». Неисправность устраняется на месте, работы будут завершены в ближайшие часы.
Трамваи маршрутов, которые проходят через данную остановку, временно работают в измененных границах: маршрут №2 - в границах "36-я школа- ул. Хорошева", №5, 10, которые остались в Дзержинском районе, - "Жилгородок - 36-я школа", остальные - в границах "Радомская - Детский центр".
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