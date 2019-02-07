Сегодня в Волгограде на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского сошел с рельсов ремонтный трамвай. Об этом сообщили ИА «Высота 102» очевидцы. В результате происшествия никто не пострадал. Трамвай двигался в сторону остановки "Голубинская" и застрял прямо на остановке, так что проблем с движением автомобилей нет.

В пресс-службе администрации Волгограда пояснили, что остановка произошла из-за технической неисправности транспорта. На месте уже работают специалисты бригады МУП «МЭТ». Неисправность устраняется на месте, работы будут завершены в ближайшие часы.