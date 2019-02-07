Общество

В Волгограде прокуратура помогла инвалиду получить бесплатные медикаменты

Общество 07.02.2019 11:13
1422 6
07.02.2019 11:13


Инвалид второй группы из Краснооктябрьского района после вмешательства прокуратуры смогла получить необходимые ей лекарственные препараты. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 67-летняя местная жительница, имеющая бессрочный статус инвалида II группы, состоит на диспансерном учете. По жизненным показаниям она нуждается в регулярном обеспечении рядом медицинских препаратов и тест-полосками, необходимыми для измерения уровня глюкозы в крови. Однако вопреки требованиям действующего законодательства женщина в полном объеме лекарствами не обеспечивалась. После вмешательства прокуратуры, которая направила в адрес руководителя медицинского учреждения представление об устранении выявленных нарушений, инвалида полностью обеспечили необходимыми лекарственными средствами.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде после Нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)
19.01.2019 13:34
26519 0
Топ-менеджеры «Лидера» приехали в Волгоград убираться за «дочкой»-грязнулей
18.01.2019 20:34
25607 7
На юге Волгограда часть домов и учреждений осталась без тепла из-за аварии
15.01.2019 10:40
20756 18
Общество
07.02.2019 15:51
Общество 07.02.2019 15:51
352 Обсудить

0
Далее
Общество
07.02.2019 14:01
Общество 07.02.2019 14:01
6219 17 Обсудить

0
Далее
Общество
07.02.2019 13:12
Общество 07.02.2019 13:12
4584 2 Обсудить

0
Далее
Общество
07.02.2019 11:48
Общество 07.02.2019 11:48
1939 29 Обсудить

0
Далее
Общество
07.02.2019 11:22
Общество 07.02.2019 11:22
1346 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 18:10
Общество 06.02.2019 18:10
10579 3 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 17:53
Общество 06.02.2019 17:53
585 2 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 17:36
Общество 06.02.2019 17:36
2198 1 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 17:03
Общество 06.02.2019 17:03
16184 8 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 16:18
Общество 06.02.2019 16:18
5980 4 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 14:37
Общество 06.02.2019 14:37
10030 3 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 13:10
Общество 06.02.2019 13:10
1580 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 11:55
Общество 06.02.2019 11:55
2373 5 Обсудить

0
Далее
Общество
05.02.2019 17:33
Общество 05.02.2019 17:33
4904 0 Обсудить

0
Далее
Общество
05.02.2019 17:31
Общество 05.02.2019 17:31
3105 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:51
В Волгограде владелец теплохода выплатит почти миллион рублей за поврежденные ворота шлюзаСмотреть фотографии
15:31
Суд подтвердил незаконность свалки промышленных отходов под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:49
В Волгограде брошенные любовницы сообща отомстили "женатику"Смотреть фотографии
14:01
«Я бы в грузчики пошел»: в центре занятости Волгограда помогли не всем безработнымСмотреть фотографии
13:18
Путешествие из Урюпинска в Волгоград на такси закончилось для пассажирки уголовным деломСмотреть фотографии
13:12
«М.Видео» заплатит семье из Волжского 3,5 млн рублей за сгоревшую вместе с микроволновкой квартируСмотреть фотографии
12:51
В Волжском беременную на 9 месяце после ДТП госпитализировали в перинатальный центрСмотреть фотографии
12:37
Жительница Волгограда погашала долги сына-игрока путем сбора денег на его лечениеСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде из-за "застрявшего" трамвая поменяли движение общественного транспортаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:09
В волгоградском НЭТе вспомнят бывшего худрука в годовщину его смерти Смотреть фотографии
11:48
Негативный сценарий: в Волгоградской области весной может затопить 23 районаСмотреть фотографии
11:22
Оригинальный видеоролик о Волгограде все больше набирает популярность в сетиСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде прокуратура помогла инвалиду получить бесплатные медикаментыСмотреть фотографии
10:57
«Не отдавал зарплату»: В Волгоградской области под главой-банкротом зашаталось креслоСмотреть фотографии
10:43
Сбербанк выбрал лучшие студенческие идеи Java-приложенийСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде доцент кафедры философии и права выслушал приговор за взятки и подлог Смотреть фотографии
20:28
Волгоградка покалечилась на трамвайной остановкеСмотреть фотографии
20:16
«Высота 102»ТВ: В Волгограде поймали разорявшего дачные домики вораСмотреть фотографииCмотреть видео
18:46
Утратил право собственности: ВМК "Красный Октябрь" лишили здания лодочной станцииСмотреть фотографии
18:10
В частном секторе Волгограда снова вырастают свалкиСмотреть фотографии
17:36
В Волгоградской области от отравления алкоголем скончались 5 человекСмотреть фотографии
17:03
Волгоградцы требуют «не мельчить» с платой за коммуналкуСмотреть фотографии
16:33
Сложную весну ожидают в Волгоградской области Смотреть фотографии
16:28
"Температурные качели" в Волгоградской области беспокоят экологовСмотреть фотографии
16:18
Наследники "Химпрома": жители поселка в Волгограде не могут спать без спасателейСмотреть фотографии
15:02
Стадион "Волгоград Арена" вошел в число номинантов престижного конкурсаСмотреть фотографии
14:41
Перерожденные в авто швейные машинки представлены на выставке в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:37
Суд в Волгограде ждет представителей Минобороны по делу Дома офицеров (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:49
В Волгограде завершается судебное следствие над убийцей-расчленителем двух девушек Смотреть фотографии
13:10
Портал Госуслуг подскажет место хранения кредитной историиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 