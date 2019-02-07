Сбербанк выбрал лучшие студенческие идеи Java-приложений

Экономика 07.02.2019 10:43
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07.02.2019 10:43
Хакатон для начинающих программистов, использующих язык Java, прошел в Agile Home Сбербанка 25 и 26 января. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, по условиям мероприятия участники могли взять идею из любой области жизнедеятельности и разработать приложение, которое принесет пользу людям. Заявки на участие в состязании подали более 500 человек.
Победителями стали члены команды 6 «Eventus», пятеро из них учатся в МГТУ им. Н. Э. Баумана и один в МИСиС. Главный приз они получили за разработку сервиса для подбора случайного развлечения по случайным критериям. Второе место досталось студентам НИУ ВШЭ – за разработку тренажера для совершенствования финансовых навыков. Третья позиция досталась представителям МФТИ и РТУ-МИРЭА, в конкурсной программе они представили приложение для формирования плей-листа в кафе и ресторанах от гостей заведений.
Ксения Мартынова, управляющий директор департамента HR-компетенций Сбербанка: «Такие мероприятия - это часть экосистемы, которую мы создаем для студентов. Интерес был настолько высок, что некоторые команды приехали из других городов. Самых сильных ребят мы будем рассматривать на вакансии в банке».
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