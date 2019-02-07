Расследования 07.02.2019 10:31
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07.02.2019 10:31
Бывший доцент кафедры "Философии, политологии и права" волгоградского аграрного университета Александр Разин признан виновным в получении через посредника взятки и служебном подлоге. Как сообщили ИА "Высота 102" в Советском районном суде, Разин приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей в доход государства.
По материалам дела, через посредника он получил взятку в виде денег в размере не превышающей 10000 рублей от студентов 3-го курса, а затем внес в зачетные книжки студентов и ведомости успеваемости, которые являются официальными документами, заведомо ложные сведения о сдаче экзамена.
Преступная деятельность бывшего доцента вуза была пресечена оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции территориального подразделения МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.
На стадии расследования свою вину в содеянном обвиняемый не признавал.
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