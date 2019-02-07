



Бывший доцент кафедры "Философии, политологии и права" волгоградского аграрного университета Александр Разин признан виновным в получении через посредника взятки и служебном подлоге. Как сообщили ИА "Высота 102" в Советском районном суде, Разин приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей в доход государства.

По материалам дела, через посредника он получил взятку в виде денег в размере не превышающей 10000 рублей от студентов 3-го курса, а затем внес в зачетные книжки студентов и ведомости успеваемости, которые являются официальными документами, заведомо ложные сведения о сдаче экзамена.

Преступная деятельность бывшего доцента вуза была пресечена оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции территориального подразделения МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.

На стадии расследования свою вину в содеянном обвиняемый не признавал.



