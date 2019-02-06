В частном секторе Волгограда снова вырастают свалки





Вот так выглядит контейнерная площадка сегодня.





Жители частного сектора Краснооктябрьского района Волгограда не успели порадоваться, что в конце января впервые с нового года у них убрали свалку, как мусорный контейнер снова переполнен. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, свалка на пересечении улиц Весенней и Ульянова не убиралась весь месяц. «Спасибо вам, вы опубликовали фото нашей свалки 27 января, а дня через два, наконец, приехал мусоровоз ООО «Управление отходами-Волгоград» и все вывез. Но больше мы его не видели, а контейнер опять через край. Нам что, каждый раз вам жаловаться, чтобы не жить в грязи?», - возмущаются волгоградцы.

По словам жителей частного сектора, они интересовались в администрации Краснооктябрьского района, сколько раз у них должны вывозить мусор. «Нам сказали – зимой не реже трех раз в неделю. А летом – и вовсе каждый день. Но прошла уже неделя, а мусор не вывозится», - возмущаются люди.









А вот так она выглядела 27 января.





Жители прилегающих к этой территории улиц за январь, к счастью, получили нулевые квитанции. «Но мы сомневаемся, что и за февраль нам не начислят. Хотя уже прошла первая неделя последнего месяца зимы, а мусор опять не вывозят». – говорят волгоградцы. По их словам, они по-прежнему не знают, по какому графику работает регоператор. «Слышим только, как они рапортуют, что вывоз мусора налаживается – но это видно, не про наши улицы», – констатируют горожане.



