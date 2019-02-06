



Суд в Волгограде признал отсутствующим право собственности АО "ВМК "Красный Октябрь" на нежилое здание лодочной станции в Краснооктябрьском районе на ул. Тряскина, 51б. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, с исковым заявлением в суд обратился департамент муниципального имущества администрации Волгограда. Отмечается, что в составе нежилого здания лодочной станции находятся две мастерские, баня, спортзал, сторожка, тренерская, два эллинга, сарай, душ. Общая площадь строения - 1015 кв.метров. Ответчик категорически возражал против удовлетворения заявленных требований.

По материалам дела, у ответчика зарегистрировано право собственности на спорное нежилое строение. Между тем, как утверждал департамент муниципального имущества, основанием для обращения с иском в суд послужил тот факт, что данный спорный объект не создавался как объект недвижимости, а именно с получением необходимой разрешительной документации и с соблюдением градостроительных норм и правил. Под строительство здания земельный участок не выделялся.

Постановлением администрации Волгограда от 18 августа 1993 года земельный участок был выделен металлургическому предприятию в аренду на два года для спортивно-оздоровительной деятельности в районе стадиона "Монолит". В 2003 году было решено заключить договор аренды спорного земельного участка на прежних условиях - без изменения его целевого назначения и без права капитального строительства, а как временное сооружение. В распоряжении также указано, что по первому требованию администрации Волгограда земельный участок должен быть освобожден в соответствии с действующим законодательством, так как расположен в зоне благоустройства территории набережной реки Волга.

Рассмотрев материалы и доводы сторон, а также экспертное заключение, суд пришел к выводу о том, что спорное имущество не является объектом недвижимости, и право собственности на него было необоснованно зарегистрировано.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



