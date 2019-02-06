Культура

Перерожденные в авто швейные машинки представлены на выставке в Волгограде

Культура 06.02.2019 14:41
467 3
06.02.2019 14:41


Творческий практикум «Перерождение швейной машинки «Singer» предлагает своим посетителям волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова, сообщает ИА «Высота 102». В выставочном зале на улице Чуйкова, представлены работы Сергея Маркачева, работающего в направлении «Junk art», суть которого заключается в том, что материалы, потерявшие свою изначальную ценность, обретают вторую жизнь. 

Стараниями художника и механика по призванию из старых швейных машинок «Singer» созданы модели ретро-автомобилей, мотоциклов, тракторов и многое другое. 



12 августа 1851 года американский изобретатель Исаак Зингер получил патент на прибор, которому было суждено стать всемирно известным, благодаря надежной конструкции. Швейная машинка «Singer» приобрела невероятную популярность. С ее помощью многие семьи решили вопрос пошива одежды. В наше время конструкции «Singer» устарели. Многие владельцы старых машинок просто выбросили их, и только редкие экземпляры находятся у коллекционеров. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Волгоградский профессор стал автором большого труда о казаках войска Донского
24.01.2019 04:09
11648 0
В древних курганах под Волгоградом нашли уникальные артефакты
14.01.2019 10:03
6824 0
Перерожденные в авто швейные машинки представлены на выставке в Волгограде
06.02.2019 14:41
468 3
Культура
24.01.2019 04:09
Культура 24.01.2019 04:09
11648 0 Обсудить

0
Далее
Культура
14.01.2019 10:03
Культура 14.01.2019 10:03
6824 0 Обсудить

0
Далее
Культура
21.12.2018 16:45
Культура 21.12.2018 16:45
18137 1 Обсудить

0
Далее
Культура
18.12.2018 16:07
Культура 18.12.2018 16:07
3738 0 Обсудить

0
Далее
Культура
15.12.2018 13:29
Культура 15.12.2018 13:29
2823 0 Обсудить

0
Далее
Культура
14.12.2018 11:49
Культура 14.12.2018 11:49
1865 1 Обсудить

0
Далее
Культура
08.12.2018 10:26
Культура 08.12.2018 10:26
7048 0 Обсудить

0
Далее
Культура
03.12.2018 12:34
Культура 03.12.2018 12:34
5098 0 Обсудить

0
Далее
Культура
02.12.2018 12:32
Культура 02.12.2018 12:32
3415 0 Обсудить

0
Далее
Культура
27.11.2018 22:31
Культура 27.11.2018 22:31
9056 0 Обсудить

0
Далее
Культура
22.11.2018 10:19
Культура 22.11.2018 10:19
11524 24 Обсудить

0
Далее
Культура
20.11.2018 13:53
Культура 20.11.2018 13:53
3929 1 Обсудить

0
Далее
Культура
15.11.2018 20:40
Культура 15.11.2018 20:40
13960 0 Обсудить

0
Далее
Культура
14.11.2018 11:23
Культура 14.11.2018 11:23
2606 1 Обсудить

0
Далее
Культура
09.11.2018 12:56
Культура 09.11.2018 12:56
9408 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:53
В горсаду Волгограда демонтировали сгоревшие таблички возле трамвая-памятникаСмотреть фотографии
17:36
В Волгоградской области от отравления алкоголем скончались 5 человекСмотреть фотографии
17:03
Волгоградцы требуют «не мельчить» с платой за коммуналкуСмотреть фотографии
16:33
Сложную весну ожидают в Волгоградской области Смотреть фотографии
16:28
"Температурные качели" в Волгоградской области беспокоят экологовСмотреть фотографии
16:18
Наследники "Химпрома": жители поселка в Волгограде не могут спать без спасателейСмотреть фотографии
15:02
Стадион "Волгоград Арена" вошел в число номинантов престижного конкурсаСмотреть фотографии
14:41
Перерожденные в авто швейные машинки представлены на выставке в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:37
Суд в Волгограде ждет представителей Минобороны по делу Дома офицеров (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:49
В Волгограде завершается судебное следствие над убийцей-расчленителем двух девушек Смотреть фотографии
13:10
Портал Госуслуг подскажет место хранения кредитной историиСмотреть фотографии
12:54
«Ростелеком» добавил новые сервисы в пакет «Быть в плюсе»Смотреть фотографии
12:23
В Волгограде полиция ищет косоглазого мошенникаСмотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области доярок заподозрили в краже телят с фермы Смотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области в общежитии строитель убил напарника из Краснодарского краяСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области за год долг организаций сферы ЖКХ уменьшился до 6,9 млрд рублейСмотреть фотографии
11:17
Под Волгоградом семейная пара превратила частный дом в наркопритонСмотреть фотографии
10:03
На предприятии «ЕвроХима» получили первый гранулированный хлористый калийСмотреть фотографии
09:33
Под Волгоградом удар ногой по соседской машине сделал женщину преступницейСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгограде граждане идут в УФАС с жалобами на газовиков Смотреть фотографииCмотреть видео
17:33
Поставщик бумаги из Москвы 23 раза «кинул» лечебные учреждения Волгограда и областиСмотреть фотографии
17:31
В школах Волжского из-за гриппа и ОРВИ закрываются классы на карантинСмотреть фотографии
17:11
Выставка о Сталинграде открылась в итальянском ТуринеСмотреть фотографии
16:46
Бомб нет: школы Волгограда проверили после очередных угрозСмотреть фотографии
16:27
Разбитую дорогу через Волжскую ГЭС починят за 124 млн рублейСмотреть фотографии
15:24
Концертов не будет: волгоградский Дом офицеров могут закрыть до летаСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде сожженные солнцем таблички у трамвая-памятника пугают горожанСмотреть фотографии
14:35
«Ростелеком» представил основные подходы к цифровой трансформации компанииСмотреть фотографии
14:31
ФАС России нашла виновных в росте цен на бензинСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели 35-летней вьетнамки от угарного газаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 