Перерожденные в авто швейные машинки представлены на выставке в Волгограде

Культура 06.02.2019 14:41
467 3
06.02.2019 14:41
Творческий практикум «Перерождение швейной машинки «Singer» предлагает своим посетителям волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова, сообщает ИА «Высота 102». В выставочном зале на улице Чуйкова, представлены работы Сергея Маркачева, работающего в направлении «Junk art», суть которого заключается в том, что материалы, потерявшие свою изначальную ценность, обретают вторую жизнь.
Стараниями художника и механика по призванию из старых швейных машинок «Singer» созданы модели ретро-автомобилей, мотоциклов, тракторов и многое другое.
12 августа 1851 года американский изобретатель Исаак Зингер получил патент на прибор, которому было суждено стать всемирно известным, благодаря надежной конструкции. Швейная машинка «Singer» приобрела невероятную популярность. С ее помощью многие семьи решили вопрос пошива одежды. В наше время конструкции «Singer» устарели. Многие владельцы старых машинок просто выбросили их, и только редкие экземпляры находятся у коллекционеров.
Реклама
Популярное по теме
24.01.2019 04:09
11648 0
14.01.2019 10:03
6824 0
06.02.2019 14:41
468 3
Волгоградский профессор стал автором большого труда о казаках войска Донского24.01.2019 04:09
В древних курганах под Волгоградом нашли уникальные артефакты14.01.2019 10:03
В волгоградском музее «поселились» советские Деды Морозы и Снегурочки21.12.2018 16:45
Праздничную атмосферу в Волгограде простимулируют конкурсом18.12.2018 16:07
Дед Мороз летит в Волгоград на собственном самолете15.12.2018 13:29
Волгоградский музей готовит выставку советских игрушек14.12.2018 11:49
Волгоградцев приглашают на литературный вечер поэта, которого никогда не существовало08.12.2018 10:26
«Ростелеком» покажет он-лайн вручение премии «Звезда Театрала»03.12.2018 12:34
На Год театра в бюджете Волгоградской области не нашлось средств02.12.2018 12:32
В Волгограде художник-затворник презентовал свою книгу о детстве в Сталинграде27.11.2018 22:31
Директором Волгоградского музтеатра стала представительница актерской династии22.11.2018 10:19
Спецоперацию по перевозке ценных экспонатов готовит Волгоградский краеведческий музей20.11.2018 13:53
Новая звезда Волгоградской филармонии потрясла публику на первом концерте15.11.2018 20:40
Волжский театр кукол впервые за четверть века сделают безбарьерным14.11.2018 11:23
Президент России назвал уроженку Бекетовки Волгоградской области национальным достоянием09.11.2018 12:56
Реклама