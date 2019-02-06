Перерожденные в авто швейные машинки представлены на выставке в Волгограде





Творческий практикум «Перерождение швейной машинки «Singer» предлагает своим посетителям волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова, сообщает ИА «Высота 102». В выставочном зале на улице Чуйкова, представлены работы Сергея Маркачева, работающего в направлении «Junk art», суть которого заключается в том, что материалы, потерявшие свою изначальную ценность, обретают вторую жизнь.





Стараниями художника и механика по призванию из старых швейных машинок «Singer» созданы модели ретро-автомобилей, мотоциклов, тракторов и многое другое.













12 августа 1851 года американский изобретатель Исаак Зингер получил патент на прибор, которому было суждено стать всемирно известным, благодаря надежной конструкции. Швейная машинка «Singer» приобрела невероятную популярность. С ее помощью многие семьи решили вопрос пошива одежды. В наше время конструкции «Singer» устарели. Многие владельцы старых машинок просто выбросили их, и только редкие экземпляры находятся у коллекционеров.