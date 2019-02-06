«Ростелеком» добавил новые сервисы в пакет «Быть в плюсе»





«Ростелеком» обновил пакетное предложение для малого и среднего бизнеса «Быть в плюсе». Теперь к базовому пакету предприниматели могут дополнительно подключить новые цифровые сервисы — «Виртуальную АТС» и «Номер 8 800» со скидкой 50%, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Пакет «Быть в плюсе» — это комплексное решение, позволяющее воспользоваться традиционными и цифровыми услугами в едином пакете с одним счетом.

С его помощью компании малого и среднего бизнеса могут решить практически все задачи, связанные с повышением лояльности клиентов: обеспечить доступ в интернет по технологии Wi-Fi своим гостям и сотрудникам компании, наладить коммуникацию с клиентами, предоставлять качественный HD-контент для посетителей заведения и организовать систему видеонаблюдения.



