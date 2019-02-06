Телеком

«Ростелеком» добавил новые сервисы в пакет «Быть в плюсе»

Телеком 06.02.2019 12:54 Реклама
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06.02.2019 12:54


«Ростелеком» обновил пакетное предложение для малого и среднего бизнеса «Быть в плюсе». Теперь к базовому пакету предприниматели могут дополнительно подключить новые цифровые сервисы — «Виртуальную АТС» и «Номер 8 800» со скидкой 50%, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Пакет «Быть в плюсе» — это комплексное решение, позволяющее воспользоваться традиционными и цифровыми услугами в едином пакете с одним счетом.
С его помощью компании малого и среднего бизнеса могут решить практически все задачи, связанные с повышением лояльности клиентов: обеспечить доступ в интернет по технологии Wi-Fi своим гостям и сотрудникам компании, наладить коммуникацию с клиентами, предоставлять качественный HD-контент для посетителей заведения и организовать систему видеонаблюдения.

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