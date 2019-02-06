Суд в Волгограде ждет представителей Минобороны по делу Дома офицеров (ВИДЕО)















Двухнедельный перерыв объявлен на суде по гражданскому делу о приостановке работы Дома офицеров в Волгограде из-за нарушений требований пожарной безопасности. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял сегодня Центральной районный суд. За это время будут запрошены документы об итогах проверок пожарной безопасности в здании в мае и ноябре 2018 года. Также в качестве третьих лиц к слушаниям привлекают Министерство обороны РФ.

Дом офицеров в Волгограде, который опечатали 1 февраля , будет закрыт как минимум до 21 февраля, пока суд не примет иное решение.

Напомним, что это здание, принадлежащее Министерству обороны России, в прошлом году проверили на соблюдение требований пожарной безопасности. В итоге Дом офицеров, который уже долгие годы требует капитального ремонта, проверку не прошел. В частности, было выявлено, что система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии. Не работает автоматическая установка водяного пожаротушения, смонтированная на объекте. Горючие материалы обнаружены в непосредственной близости от электрощита, а также на путях эвакуации и другие нарушения. Учитывая, что создается реальная угроза жизни и здоровью граждан, посещающих Дом офицеров, было принято решение прекратить эксплуатацию здания в рамках обеспечительных мер по данному гражданскому делу, т.е до рассмотрения иска зампрокурора в суде.

Отметим, что региональные власти неоднократно обращались в Минобороны РФ с просьбой о приведении Дома офицеров в Волгограде в надлежащее состояние. Последнее такое обращение датировано декабрем 2018 года.

Само здание Дома офицеров, построенное в 1960 году по проекту заслуженного архитектора России В.П. Статуна, является объектом культурного наследия. Объект давно требует реконструкции. Так, еще в 2013 году было установлено, что в результате длительной эксплуатации здания произошло разрушение штукатурки фасада, отслоение окрасочного строя, частичное разрушение декоративной штукатурки на фасаде здания, деформация дверных и оконных блоков, полное разрушение резиновой изоляции и многое другое. В Доме офицеров течет крыша, замыкает электропроводка, все коробится и плесневеет, заржавели и забиты трубы, система отопления постоянно выходит из строя и размораживается. Ремонт здесь не проводится по причине отсутствия денег - такой ответ был получен два года назад от командования Южного военного округа. Власти Волгоградской области предлагали Минобороны РФ передать Дом офицеров в собственность региона, но в ноябре 2018 года получили отказ. Минобороны мотивировало его планами использовать Дом офицеров в интересах Вооруженных сил РФ.



