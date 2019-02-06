Общество

Суд в Волгограде ждет представителей Минобороны по делу Дома офицеров (ВИДЕО)

Общество 06.02.2019 14:37
9078 3
06.02.2019 14:37





Двухнедельный перерыв объявлен на суде по гражданскому делу о приостановке работы Дома офицеров в Волгограде из-за нарушений требований пожарной безопасности. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял сегодня Центральной районный суд. За это время будут запрошены документы об итогах проверок пожарной безопасности в здании в мае и ноябре 2018 года. Также в качестве третьих лиц к слушаниям привлекают Министерство обороны РФ. 
Дом офицеров в Волгограде, который опечатали 1 февраля, будет закрыт как минимум до 21 февраля, пока суд не примет иное решение.
Напомним, что это здание, принадлежащее Министерству обороны России, в прошлом году проверили на соблюдение требований пожарной безопасности. В итоге Дом офицеров, который уже долгие годы требует капитального ремонта, проверку не прошел. В частности, было выявлено, что система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии. Не работает автоматическая установка водяного пожаротушения, смонтированная на объекте. Горючие материалы обнаружены в непосредственной близости от электрощита, а также на путях эвакуации и другие нарушения. Учитывая, что создается реальная угроза жизни и здоровью граждан, посещающих Дом офицеров, было принято решение прекратить эксплуатацию здания в рамках обеспечительных мер по данному гражданскому делу, т.е до рассмотрения иска зампрокурора в суде. 
Отметим, что региональные власти неоднократно обращались в Минобороны РФ с просьбой о приведении Дома офицеров в Волгограде в надлежащее состояние. Последнее такое обращение датировано декабрем 2018 года. 
Само здание Дома офицеров, построенное в 1960 году по проекту заслуженного архитектора России В.П. Статуна, является объектом культурного наследия. Объект давно требует реконструкции. Так, еще в 2013 году было установлено, что в результате длительной эксплуатации здания произошло разрушение штукатурки фасада, отслоение окрасочного строя, частичное разрушение декоративной штукатурки на фасаде здания, деформация дверных и оконных блоков, полное разрушение резиновой изоляции и многое другое. В Доме офицеров течет крыша, замыкает электропроводка, все коробится и плесневеет, заржавели и забиты трубы, система отопления постоянно выходит из строя и размораживается. Ремонт здесь не проводится по причине отсутствия денег - такой ответ был получен два года назад от командования Южного военного округа. Власти Волгоградской области предлагали Минобороны РФ передать Дом офицеров в собственность региона, но в ноябре 2018 года получили отказ. Минобороны мотивировало его планами использовать Дом офицеров в интересах Вооруженных сил РФ.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
«Народный Дозор»: голосуем за героев
07.01.2019 21:00
49998 5
В Волгограде после Нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)
19.01.2019 13:34
26491 0
Топ-менеджеры «Лидера» приехали в Волгоград убираться за «дочкой»-грязнулей
18.01.2019 20:34
25534 7
Общество
06.02.2019 17:53
Общество 06.02.2019 17:53
27 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 17:36
Общество 06.02.2019 17:36
177 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 17:03
Общество 06.02.2019 17:03
2141 3 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 16:18
Общество 06.02.2019 16:18
4263 1 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 13:10
Общество 06.02.2019 13:10
817 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 11:55
Общество 06.02.2019 11:55
2027 3 Обсудить

0
Далее
Общество
05.02.2019 17:33
Общество 05.02.2019 17:33
4664 0 Обсудить

0
Далее
Общество
05.02.2019 17:31
Общество 05.02.2019 17:31
2906 5 Обсудить

0
Далее
Общество
05.02.2019 16:46
Общество 05.02.2019 16:46
9970 0 Обсудить

0
Далее
Общество
05.02.2019 16:27
Общество 05.02.2019 16:27
3978 11 Обсудить

0
Далее
Общество
05.02.2019 16:21
Общество 05.02.2019 16:21
903 4 Обсудить

0
Далее
Общество
05.02.2019 15:24
Общество 05.02.2019 15:24
8872 9 Обсудить

0
Далее
Общество
05.02.2019 15:11
Общество 05.02.2019 15:11
2471 1 Обсудить

0
Далее
Общество
05.02.2019 12:49
Общество 05.02.2019 12:49
7538 6 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 17:45
Общество 04.02.2019 17:45
5084 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:53
В горсаду Волгограда демонтировали сгоревшие таблички возле трамвая-памятникаСмотреть фотографии
17:36
В Волгоградской области от отравления алкоголем скончались 5 человекСмотреть фотографии
17:03
Волгоградцы требуют «не мельчить» с платой за коммуналкуСмотреть фотографии
16:33
Сложную весну ожидают в Волгоградской области Смотреть фотографии
16:28
"Температурные качели" в Волгоградской области беспокоят экологовСмотреть фотографии
16:18
Наследники "Химпрома": жители поселка в Волгограде не могут спать без спасателейСмотреть фотографии
15:02
Стадион "Волгоград Арена" вошел в число номинантов престижного конкурсаСмотреть фотографии
14:41
Перерожденные в авто швейные машинки представлены на выставке в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:37
Суд в Волгограде ждет представителей Минобороны по делу Дома офицеров (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:49
В Волгограде завершается судебное следствие над убийцей-расчленителем двух девушек Смотреть фотографии
13:10
Портал Госуслуг подскажет место хранения кредитной историиСмотреть фотографии
12:54
«Ростелеком» добавил новые сервисы в пакет «Быть в плюсе»Смотреть фотографии
12:23
В Волгограде полиция ищет косоглазого мошенникаСмотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области доярок заподозрили в краже телят с фермы Смотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области в общежитии строитель убил напарника из Краснодарского краяСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области за год долг организаций сферы ЖКХ уменьшился до 6,9 млрд рублейСмотреть фотографии
11:17
Под Волгоградом семейная пара превратила частный дом в наркопритонСмотреть фотографии
10:03
На предприятии «ЕвроХима» получили первый гранулированный хлористый калийСмотреть фотографии
09:33
Под Волгоградом удар ногой по соседской машине сделал женщину преступницейСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгограде граждане идут в УФАС с жалобами на газовиков Смотреть фотографииCмотреть видео
17:33
Поставщик бумаги из Москвы 23 раза «кинул» лечебные учреждения Волгограда и областиСмотреть фотографии
17:31
В школах Волжского из-за гриппа и ОРВИ закрываются классы на карантинСмотреть фотографии
17:11
Выставка о Сталинграде открылась в итальянском ТуринеСмотреть фотографии
16:46
Бомб нет: школы Волгограда проверили после очередных угрозСмотреть фотографии
16:27
Разбитую дорогу через Волжскую ГЭС починят за 124 млн рублейСмотреть фотографии
15:24
Концертов не будет: волгоградский Дом офицеров могут закрыть до летаСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде сожженные солнцем таблички у трамвая-памятника пугают горожанСмотреть фотографии
14:35
«Ростелеком» представил основные подходы к цифровой трансформации компанииСмотреть фотографии
14:31
ФАС России нашла виновных в росте цен на бензинСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели 35-летней вьетнамки от угарного газаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 