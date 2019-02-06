В Волгоградской области в общежитии строитель убил напарника из Краснодарского края





Смертельные ранения в ходе бытового конфликта получил 29-летний строитель из Краснодарского края, который трудился на возведении объекта в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, по подозрению в причинении смертельных ранений задержан 58-летний напарник погибшего.

Установлено, что в общежитии подрядной организации, производившей строительные работы на территории Котельниковского района, между двумя проживающими возник конфликт. Мужчины распивали спиртное и поссорились. В результате 58-летний строитель кухонным ножом нанес своему обидчику несколько ударов. Другие рабочие, вышедшие на крик о помощи из своих комнат, приняли меры к обезвреживанию своего коллеги и экстренно госпитализировали потерпевшего в больницу, однако спасти его им так и не удалось. От полученных ранений он скончался по дороге в больницу. Подозреваемого задержали. Он признал свою вину, при этом сослался на то, что детали преступления из-за состояния сильного алкогольного опьянения он не помнит. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ "Убийство". За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.



