В Волгоградской области в общежитии строитель убил напарника из Краснодарского края

Происшествия 06.02.2019 12:10
2232 2
06.02.2019 12:10
Смертельные ранения в ходе бытового конфликта получил 29-летний строитель из Краснодарского края, который трудился на возведении объекта в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, по подозрению в причинении смертельных ранений задержан 58-летний напарник погибшего.
Установлено, что в общежитии подрядной организации, производившей строительные работы на территории Котельниковского района, между двумя проживающими возник конфликт. Мужчины распивали спиртное и поссорились. В результате 58-летний строитель кухонным ножом нанес своему обидчику несколько ударов. Другие рабочие, вышедшие на крик о помощи из своих комнат, приняли меры к обезвреживанию своего коллеги и экстренно госпитализировали потерпевшего в больницу, однако спасти его им так и не удалось. От полученных ранений он скончался по дороге в больницу. Подозреваемого задержали. Он признал свою вину, при этом сослался на то, что детали преступления из-за состояния сильного алкогольного опьянения он не помнит. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ "Убийство". За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Реклама
Популярное по теме
31.01.2019 10:40
20839 24
05.02.2019 12:15
10241 11
08.01.2019 15:11
14216 0
В Волгограде полиция ищет косоглазого мошенника06.02.2019 12:23
Происшествия 06.02.2019 12:23
2450 3 Обсудить
В Волгоградской области доярок заподозрили в краже телят с фермы06.02.2019 12:13
Происшествия 06.02.2019 12:13
2750 6 Обсудить
Под Волгоградом семейная пара превратила частный дом в наркопритон06.02.2019 11:17
Происшествия 06.02.2019 11:17
2664 1 Обсудить
В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели 35-летней вьетнамки от угарного газа05.02.2019 13:05
Происшествия 05.02.2019 13:05
3068 2 Обсудить
В Волгоградской области женщина воткнула нож в грудь настойчивого ухажера05.02.2019 12:15
Происшествия 05.02.2019 12:15
1789 1 Обсудить
Волна эвакуаций снова накрыла школы Волгограда05.02.2019 12:15
Происшествия 05.02.2019 12:15
10241 11 Обсудить
За сутки в Волгоградской области угарным газом отравились 8 человек, гражданка Вьетнама скончалась05.02.2019 10:19
Происшествия 05.02.2019 10:19
4765 7 Обсудить
В Волгограде иномарка влетела в троллейбус, есть пострадавшие05.02.2019 09:43
Происшествия 05.02.2019 09:43
7301 4 Обсудить
В Ворошиловском районе Волгограда двое детей отравились угарным газом04.02.2019 18:01
Происшествия 04.02.2019 18:01
3139 0 Обсудить
Под Волгоградом при столкновении двух грузовиков погиб житель Челябинской области04.02.2019 15:29
Происшествия 04.02.2019 15:29
1712 0 Обсудить
В Волгограде малолетний ребенок отравился грибным супом04.02.2019 11:42
Происшествия 04.02.2019 11:42
3506 4 Обсудить
В Волгограде вооруженный ножами наркоман ограбил павильон04.02.2019 10:41
Происшествия 04.02.2019 10:41
1450 14 Обсудить
Под Волгоградом водитель врезался в дерево и погиб04.02.2019 09:15
Происшествия 04.02.2019 09:15
1701 4 Обсудить
В Кировском районе Волгограда загорелся магазин «Best price»03.02.2019 19:32
Происшествия 03.02.2019 19:32
5032 0 Обсудить
В Волгоградской области хулиган «проучил» дальнобойщика из Воронежа выстрелом03.02.2019 11:13
Происшествия 03.02.2019 11:13
8375 0 Обсудить
Реклама