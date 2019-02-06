Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны и в Связном

Экономика 06.02.2019 10:22 Реклама
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06.02.2019 10:22
Сбербанк и Объединенная компания Связной | Евросеть объявляют о расширении сотрудничества: теперь во всех магазинах Связной доступны моментальные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру мобильного телефона. Ранее данная услуга была запущена в Евросети. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сделать перевод в Связном можно и по номеру карты, денежные средства на карту поступают мгновенно.
«Популярность переводов в Сбербанке продолжает расти. В прошлом году сервис вышел за пределы банковской сферы, когда к экосистеме моментальных переводов по номеру телефона подключилась Евросеть. В этом году присоединился Связной. Мы планируем и дальше развивать сеть партнеров, делая сервис еще более доступным и удобным для наших клиентов», - отметил Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы».
Антон Павлов, директор телекоммуникационных и финансовых услуг Объединенной компании Связной | Евросеть: «Аналогичная услуга в магазинах Евросети доказала свою востребованность. Поэтому масштабирование сервиса на Связной является логичным продолжением нашего проекта со Сбербанком. Теперь еще больше людей смогут пополнить карту себе или своим родным и близким без очередей, рядом с домом или работой».
Минимальная сумма перевода составляет 50 рублей, максимальная — 100 тысяч рублей. Количество переводов не ограничено.
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