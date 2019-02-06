Экономика

На предприятии «ЕвроХима» получили первый гранулированный хлористый калий

Экономика 06.02.2019 10:03
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06.02.2019 10:03


«ЕвроХим» завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий» в Волгоградской области и Усольском калийном комбинате в Пермском крае.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», в процессе пусконаладочных работ производственных линий в сушильно-грануляционном отделении на Гремячинском горно-обогатительном комбинате получены первые тонны гранулированного продукта.
Близится к завершению строительство корпусов обогатительного комплекса и инфраструктуры. По данным на начало 2019 года выполнено 90% монолитных железобетонных конструкций, смонтировано 93% металлоконструкций, ведутся пуско-наладочные работы на основном оборудовании.
Протяженность выработок рудника Гремячинского ГОКа составляет более 8 километров. На стадии завершения работ находится монтаж  последнего  конвейера  в цепочке  четырех конвейеров. После завершения  работ по наладке подъемной машины и  монтажа конвейеров значительно сократится путь доставки руды самоходным транспортом, что значительно увеличит объем выдачи горной массы из рудника.
Протяженность конвейерных линий подземного комплекса рудника составляет 1 155 метров. По завершении строительства длина конвейера составит 26 080 метров.
На другом калийном предприятии компании «ЕвроХим» - Усольском калийном комбинате идут пусконаладочные работы на двух технологических линиях по производству гранулированного хлористого калия.
Гранулированный хлористый калий – современное и прогрессивное удобрение для сельского хозяйства. Гранулирование замедляет растворение питательных элементов в почве и продлевает действие минерального удобрения. Кроме того, использование хлористого калия в гранулированном виде уменьшает норму расхода при внесении в почву.
Начало эксплуатации калийных месторождений обеспечит «ЕвроХиму» место в четверке мировых производителей удобрений, выпускающих продукцию во всех трех основных сегментах.
АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Штат сотрудников – более 26 000 человек по всему миру.
Владелец компании «ЕвроХим» российский предприниматель Андрей Мельниченко, согласно данным исследования федерального журнала «Эксперт», является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики. Им инвестировано в российскую промышленность более 600 млрд рублей за последние 10 лет.

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