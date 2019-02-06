Расследования

Под Волгоградом удар ногой по соседской машине сделал женщину преступницей

Расследования 06.02.2019 09:33
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06.02.2019 09:33


Вступил в законную силу приговор в отношении жительницы Среднеахтубинского района, ударившей чужой автомобиль. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская, за причинение вреда чужому имуществу из хулиганских побуждений 44-летняя Наталья Лучина  получила один год тюремного наказания условно. С приговором она не согласилась и обжаловала его. Однако в апелляции решение суда первой инстанции оставлено в силе.
В феврале 2018 года женщина  при выходе из подъезда своего дома в поселке Средняя Ахтуба увидела соседскую «Chevrolet Lacetti», неправильно, по ее мнению, припаркованную. Наталья несколько раз ударила авто ногой и рукой по крылу и капоту. В результате на иномарке образовались вмятины. Сумма ущерба хозяину составила чуть более 20 тысяч рублей.
В суде женщина пояснила, что сосед  паркует машину возле подъездной двери, мешая тем самым жителям свободно заходить в дом. Этот факт ее возмутил, поэтому она ударила рукой по капоту. Со слов осужденной, вмятин от ее ударов не образовалось. Однако эти доводы не нашли подтверждения в ходе следствия и судебного разбирательства. 

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