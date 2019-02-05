В Волгоградской области бывшего участкового осудили за мошенничество и лишили звания





Сегодня бывший участковый уполномоченный ОМВД России по Калачевскому району Александр Цадаев признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Он приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен специального звания "лейтенант полиции".

В судебном заседании установлено, что Цадаев в период с августа по сентябрь 2017 года брал деньги у знакомых и сослуживцев под предлогом вложения в бизнес по перепродаже мелкого рогатого скота.

В дальнейшем полицейский обещал вернуть деньги с выплатой крупных сумм процентов. Таким способом он получил от 12 граждан более 3 миллионов 340 тысяч рублей. Однако исполнять взятые на себя обязательства мужчина не намеревался и распорядился полученными деньгами по своему усмотрению.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СО по Калачевскому району СУ СК России по Волгоградской области.

Вину в содеянном бывший участковый уполномоченный полностью признал. Приговор в законную силу не вступил.



