Экология

В Волгограде прокуратура встала на защиту пернатых

Экология 05.02.2019 11:39
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05.02.2019 11:39


Птицезащитными устройствами в Волгограде энергетикам предстоит оборудовать 135 воздушных линий электропередачи. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял Центральный районный суд Волгограда по иску Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора к ПАО "Волгоградские межрайонные электрические сети". Всего в течении года энергетики должны установить на ЛЭП 13 671 птицезащитных устройств. По предварительным расчетам, исполнение решение суда обойдется компании в 5 миллионов рублей.
В ходе прокурорской проверки было обнаружено, что ПАО "ВМЭС" осуществляется эксплуатация воздушных линий электропередачи на территории Волгограда в отсутствие специальных птицезащитных устройств. Между тем, по данным ГБУ ВО "Природный парк "Волго-Ахтубинская пойма", Волгоград является ареалом обитания и находится на путях миграции многих видов птиц, в т.ч. редких хищных и краснокнижных. Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении обязанности по оборудованию птицезащитными устройствами линий электропередачи в Волгограде. В прокуратуре сообщили, что руководство ПАО "ВМЭС" исковые требования не признавало, различными способами пыталось затянуть судебный процесс и уйти от выполнения установленных законом обязательств.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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