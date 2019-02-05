



Сбербанк предложил клиентам новый продукт рискового страхования жизни «Горизонт здоровья». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, программа включает в себя регулярные профилактические обследования на онкологические заболевания, а в случае выявления заболевания — полную организацию и оплату дорогостоящего лечения в клиниках России, Израиля, Южной Кореи и в странах Европы.

"Горизонт здоровьяʺ — принципиально новая программа в продуктовой линейке компании "Сбербанк страхование жизни", разработанная на основе анализа реальных потребностей клиентов. У нас есть продукты, в которые включены риски онкологических заболеваний, предполагающие страховую денежную выплату в случае постановки такого диагноза. Отличие и особая ценность программы "Горизонт здоровья" в том, что она предусматривает регулярные профилактические медицинские обследования, по итогам которых, мы надеемся, клиенты узнают, что они здоровы. Если все-таки при проведении чекапа будет диагностировано онкологическое заболевание, мы направим клиента на дополнительное обследование, а при подтверждении диагноза — полностью возьмем на себя организацию и оплату лечения», - отмечает старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Управление благосостоянием» Наталья Алымова.

Срок действия договора по программе «Горизонт здоровья» — один год с возможностью пролонгации до 5 лет. Программа предусматривает индивидуальный подход к клиентам разных возрастов и имеет три варианта: для детей от рождения до 17 лет (до 18 лет на момент окончания договора), для взрослых от 18 до 64 лет (65 лет), а также для людей в возрасте от 65 до 74 лет (до 75 лет).

«Горизонт здоровья» включает в себя ежегодный профилактический чекап, по результатам которого предоставляется подробный отчет о здоровье с рекомендациями. При диагностировании онкологического заболевания клиент может воспользоваться услугой «Второе экспертное медицинское мнение», которая позволит подтвердить или опровергнуть поставленный ранее диагноз, узнать альтернативное мнение ведущих узкопрофильных врачей за рубежом, избежать ненужного лечения и быть уверенным в эффективности назначенного лечения. В случае диагностирования злокачественного онкологического заболевания страховая компания полностью организует и оплатит лечение на сумму до 8,5 млн рублей. Организация лечения включает в себя подбор клиники, оплату перелета, помощь в оформлении документов для вылета и, конечно, сопровождение и координацию на всех этапах лечения. По программе «Горизонт здоровья» «Сбербанк страхование жизни» сотрудничает с лучшими врачами более чем из 900 российских и зарубежных клиник.



