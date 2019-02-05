



Сегодня около 9.00 в доме №35 по улице Ополченской в Волгограде скончалась 35-летняя женщина, которая надышалась угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, причиной трагедии стала неисправная газовая колонка. Женщина скончалась до приезда медиков. 13-летнего мальчика, который находился в квартире вместе с матерью, удалось спасти. С отравлением в состоянии средней степени тяжести ребенка госпитализировали в больницу скорой помощи №25. По предварительной информации, мать и ее ребенок - граждане Вьетнама. Женщина работала на рынке в Тракторозаводском районе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Накануне вечером, по той же самой причине в больницу попали трое жителей Камышина – 63-летняя бабушка и двое ее внуков – 10-летняя и 14-летняя девочки. В Ворошиловском районе Волгограда около 15 часов в службу «112» поступило сообщение об отравлении угарным газом четырех человек, проживающих в частном секторе на улице Валдайской. 5-месячного малыша, 16-летнего мальчика и двоих женщин отправили в БСМП №25.

Менее чем за сутки, таким образом, в регионе из-за неисправного отопления пострадали 8 человек, один погиб.



