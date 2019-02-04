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В Ворошиловском районе Волгограда двое детей отравились угарным газом

Происшествия 04.02.2019 18:01
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04.02.2019 18:01

Четверо человек отравились сегодня угарным газом в частном секторе Ворошиловского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, сообщение о происшествии поступило около 15.00 с улицы Валдайской. Неисправность печного отопления  стала причиной госпитализации в БСМП №25 двоих мальчиков – пятимесячного и 16-летнего, а также двоих женщин – 19-ти и 50 лет.

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