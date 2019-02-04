Общество 04.02.2019 17:45
3540 1
04.02.2019 17:45
Погашена задолженность по заработной плате на сумму более 500 тысяч рублей перед работниками сельскохозяйственного предприятия в Старополтавском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, это произошло в результате принятых прокуратурой мер.
Установлено, что в конце 2018 года у юридического лица образовалась задолженность по заработной плате перед 20 работниками на сумму более полмиллиона рублей. В адрес руководителя предприятия было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Кроме этого, по инициативе прокуратуры Старополтавского района, руководитель и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (повторная невыплата заработной платы).
Постановлениями мирового судьи правонарушителям назначено наказание в виде штрафов на общую сумму свыше 80 тысяч рублей.
В настоящее время задолженность по заработной плате полностью погашена.
Реклама
Популярное по теме
07.01.2019 21:00
49953 5
19.01.2019 13:34
26442 0
18.01.2019 20:34
25375 7
Из Европы и Азии: в ведущем волгоградском университете – смена ректора04.02.2019 16:02
В АО «КАУСТИК» традициям верны04.02.2019 15:43
В Волгоградской области назначены руководители центров соцзащиты населения в трех районах04.02.2019 15:15
Молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия»: «Спасибо за жизнь!»04.02.2019 13:06
Волгоград обогнал Москву в рейтинге коррупционных городов04.02.2019 12:49
Волгоградцы не забывают великий подвиг04.02.2019 12:13
УФАС возбудило дело в отношении «Газпром межрегионгаз Волгоград» за письма об отключении газа04.02.2019 11:53
Север Волгограда продолжают зачищать от гаражей04.02.2019 11:20
В Волгограде похоронят экс-мэра04.02.2019 10:19
Администрация Волгоградской области готова потратить миллион рублей на ремонт «KIA Quoris»04.02.2019 08:41
Ростовского подрядчика через суд обязали «подлатать» десять улиц в Волгограде04.02.2019 04:02
"Вы нам надоели": в Волгограде выступили против мусорного регоператора03.02.2019 14:42
Начат сбор подписей против года «Свиньи» в Волгоградской области03.02.2019 13:18
Жители Волгоградской области будут добиваться переноса мусорной реформы03.02.2019 09:14
"Красиво, но мало": волгоградцы не успели замерзнуть во время фейерверка02.02.2019 21:03
Реклама