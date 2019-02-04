



Погашена задолженность по заработной плате на сумму более 500 тысяч рублей перед работниками сельскохозяйственного предприятия в Старополтавском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, это произошло в результате принятых прокуратурой мер.

Установлено, что в конце 2018 года у юридического лица образовалась задолженность по заработной плате перед 20 работниками на сумму более полмиллиона рублей. В адрес руководителя предприятия было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Кроме этого, по инициативе прокуратуры Старополтавского района, руководитель и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (повторная невыплата заработной платы).

Постановлениями мирового судьи правонарушителям назначено наказание в виде штрафов на общую сумму свыше 80 тысяч рублей.

В настоящее время задолженность по заработной плате полностью погашена.



