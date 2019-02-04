Общество

В Волгоградской области прокуроры отстояли зарплату 20 работникам сельхозпредприятия

Общество 04.02.2019 17:45
3540 1
04.02.2019 17:45


Погашена задолженность по заработной плате на сумму более 500 тысяч рублей перед работниками сельскохозяйственного предприятия в Старополтавском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, это произошло в результате принятых прокуратурой мер. 
Установлено, что в конце 2018 года у юридического лица образовалась задолженность по заработной плате перед 20 работниками на сумму более полмиллиона рублей. В адрес руководителя предприятия было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Кроме этого, по инициативе прокуратуры Старополтавского района, руководитель и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (повторная невыплата заработной платы). 
Постановлениями мирового судьи правонарушителям назначено наказание в виде штрафов на общую сумму свыше 80 тысяч рублей.
В настоящее время задолженность по заработной плате полностью погашена.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
«Народный Дозор»: голосуем за героев
07.01.2019 21:00
49953 5
В Волгограде после Нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)
19.01.2019 13:34
26442 0
Топ-менеджеры «Лидера» приехали в Волгоград убираться за «дочкой»-грязнулей
18.01.2019 20:34
25375 7
Общество
04.02.2019 16:02
Общество 04.02.2019 16:02
4160 3 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 15:43
Общество 04.02.2019 15:43
269 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 15:15
Общество 04.02.2019 15:15
1434 3 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 13:06
Общество 04.02.2019 13:06
444 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 12:49
Общество 04.02.2019 12:49
3165 11 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 12:13
Общество 04.02.2019 12:13
396 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 11:53
Общество 04.02.2019 11:53
13370 46 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 11:20
Общество 04.02.2019 11:20
2114 16 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 10:19
Общество 04.02.2019 10:19
2819 6 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 08:41
Общество 04.02.2019 08:41
2555 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 04:02
Общество 04.02.2019 04:02
4850 6 Обсудить

0
Далее
Общество
03.02.2019 14:42
Общество 03.02.2019 14:42
9955 12 Обсудить

0
Далее
Общество
03.02.2019 13:18
Общество 03.02.2019 13:18
8935 9 Обсудить

0
Далее
Общество
03.02.2019 09:14
Общество 03.02.2019 09:14
3765 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.02.2019 21:03
Общество 02.02.2019 21:03
15667 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:06
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области активизировались вирусы гриппаCмотреть видео
18:01
В Ворошиловском районе Волгограда двое детей отравились угарным газом
17:45
В Волгоградской области прокуроры отстояли зарплату 20 работникам сельхозпредприятияСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградской области отпустили на свободу осужденного за "святотатство" экс-замначальника колонииСмотреть фотографии
16:27
Жителя Волжского приговорили к году колонии за контрабанду "волшебных бобов"Смотреть фотографии
16:02
Из Европы и Азии: в ведущем волгоградском университете – смена ректораСмотреть фотографии
15:43
В АО «КАУСТИК» традициям верныСмотреть фотографии
15:29
Под Волгоградом при столкновении двух грузовиков погиб житель Челябинской областиСмотреть фотографии
15:15
В Волгоградской области назначены руководители центров соцзащиты населения в трех районахСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области детей в 22 школах «разобщили» в целях профилактики ОРВИСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде преподавателя математики подозревают в получении взятки от студентовСмотреть фотографии
13:06
Молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия»: «Спасибо за жизнь!»Смотреть фотографии
12:49
Волгоград обогнал Москву в рейтинге коррупционных городовСмотреть фотографии
12:45
Волгоградские единороссы потребовали сатисфакции от скандального московского политолога Смотреть фотографииCмотреть видео
12:13
Волгоградцы не забывают великий подвигСмотреть фотографии
11:53
УФАС возбудило дело в отношении «Газпром межрегионгаз Волгоград» за письма об отключении газа Смотреть фотографии
11:48
В Волгограде экс-директор фирмы "заработал" на покупке фальшивых запчастейСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде малолетний ребенок отравился грибным супомСмотреть фотографии
11:34
Волгоградский облсуд отправил в колонию сорвавшегося с 8 этажа воришкуСмотреть фотографии
11:20
Север Волгограда продолжают зачищать от гаражейСмотреть фотографии
11:09
Промсвязьбанк: платите за услуги ЖКХ быстро и простоСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде вооруженный ножами наркоман ограбил павильонСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде похоронят экс-мэраСмотреть фотографии
09:15
Под Волгоградом водитель врезался в дерево и погибСмотреть фотографии
08:41
Администрация Волгоградской области готова потратить миллион рублей на ремонт «KIA Quoris»Смотреть фотографии
04:02
Ростовского подрядчика через суд обязали «подлатать» десять улиц в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:32
В Кировском районе Волгограда загорелся магазин «Best price»Смотреть фотографии
17:40
Волгоград в депрессии?: что думают жители города-героя о будущем Смотреть фотографииCмотреть видео
14:42
"Вы нам надоели": в Волгограде выступили против мусорного регоператораСмотреть фотографии
13:18
Начат сбор подписей против года «Свиньи» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 