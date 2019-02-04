Общество

В Волгоградской области назначены руководители центров соцзащиты населения в трех районах

Общество 04.02.2019 15:15
1028 1
04.02.2019 15:15


Новые назначения в системе социальной защиты населения Волгоградской области озвучены сегодня. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, на должность директора ГКУ "Центр социальной защиты населения по городу Фролово и Фроловскому району" назначена Наталия Зайко. Она возглавляла комитет по делам семьи администрации Фроловского района. Более 12 лет проработала в системе социальной защиты, в том числе в должности заместителя начальника Фроловского территориального управления социальной защиты населения администрации Волгоградской области. В течение семи лет работала заместителем директора ГКУ "Центр социальной защиты населения по городу Фролово и Фроловскому району".
Директором государственного казённого учреждения социального обслуживания "Руднянский центр социального обслуживания населения" назначена Ирина Парамошкина. Известно, что она более 10 лет трудилась на муниципальной службе: начальником отдела образования, опеки, попечительства, физической культуры и спорта администрации Руднянского муниципального района.
Государственное казённое учреждение социального обслуживания "Михайловский центр социального обслуживания населения" возглавила Анна Бородина. Она работает в системе социальной защиты населения Волгоградской области более 8 лет, трудилась специалистом в центре социальной защиты населения по городскому округу город Михайловка.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
«Народный Дозор»: голосуем за героев
07.01.2019 21:00
49949 5
В Волгограде после Нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)
19.01.2019 13:34
26435 0
Топ-менеджеры «Лидера» приехали в Волгоград убираться за «дочкой»-грязнулей
18.01.2019 20:34
25357 7
Общество
04.02.2019 17:45
Общество 04.02.2019 17:45
67 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 16:02
Общество 04.02.2019 16:02
3330 2 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 15:43
Общество 04.02.2019 15:43
204 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 13:06
Общество 04.02.2019 13:06
409 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 12:49
Общество 04.02.2019 12:49
2837 10 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 12:13
Общество 04.02.2019 12:13
359 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 11:53
Общество 04.02.2019 11:53
12992 43 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 11:20
Общество 04.02.2019 11:20
2003 16 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 10:19
Общество 04.02.2019 10:19
2703 6 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 08:41
Общество 04.02.2019 08:41
2492 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 04:02
Общество 04.02.2019 04:02
4796 6 Обсудить

0
Далее
Общество
03.02.2019 14:42
Общество 03.02.2019 14:42
9893 12 Обсудить

0
Далее
Общество
03.02.2019 13:18
Общество 03.02.2019 13:18
8907 9 Обсудить

0
Далее
Общество
03.02.2019 09:14
Общество 03.02.2019 09:14
3754 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.02.2019 21:03
Общество 02.02.2019 21:03
15653 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:45
В Волгоградской области прокуроры отстояли зарплату 20 работникам сельхозпредприятияСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградской области отпустили на свободу осужденного за "святотатство" экс-замначальника колонииСмотреть фотографии
16:27
Жителя Волжского приговорили к году колонии за контрабанду "волшебных бобов"Смотреть фотографии
16:02
Из Европы и Азии: в ведущем волгоградском университете – смена ректораСмотреть фотографии
15:43
В АО «КАУСТИК» традициям верныСмотреть фотографии
15:29
Под Волгоградом при столкновении двух грузовиков погиб житель Челябинской областиСмотреть фотографии
15:15
В Волгоградской области назначены руководители центров соцзащиты населения в трех районахСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области детей в 22 школах «разобщили» в целях профилактики ОРВИСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде преподавателя математики подозревают в получении взятки от студентовСмотреть фотографии
13:06
Молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия»: «Спасибо за жизнь!»Смотреть фотографии
12:49
Волгоград обогнал Москву в рейтинге коррупционных городовСмотреть фотографии
12:45
Волгоградские единороссы потребовали сатисфакции от скандального московского политолога Смотреть фотографииCмотреть видео
12:13
Волгоградцы не забывают великий подвигСмотреть фотографии
11:53
УФАС возбудило дело в отношении «Газпром межрегионгаз Волгоград» за письма об отключении газа Смотреть фотографии
11:48
В Волгограде экс-директор фирмы "заработал" на покупке фальшивых запчастейСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде малолетний ребенок отравился грибным супомСмотреть фотографии
11:34
Волгоградский облсуд отправил в колонию сорвавшегося с 8 этажа воришкуСмотреть фотографии
11:20
Север Волгограда продолжают зачищать от гаражейСмотреть фотографии
11:09
Промсвязьбанк: платите за услуги ЖКХ быстро и простоСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде вооруженный ножами наркоман ограбил павильонСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде похоронят экс-мэраСмотреть фотографии
09:15
Под Волгоградом водитель врезался в дерево и погибСмотреть фотографии
08:41
Администрация Волгоградской области готова потратить миллион рублей на ремонт «KIA Quoris»Смотреть фотографии
04:02
Ростовского подрядчика через суд обязали «подлатать» десять улиц в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:32
В Кировском районе Волгограда загорелся магазин «Best price»Смотреть фотографии
17:40
Волгоград в депрессии?: что думают жители города-героя о будущем Смотреть фотографииCмотреть видео
14:42
"Вы нам надоели": в Волгограде выступили против мусорного регоператораСмотреть фотографии
13:18
Начат сбор подписей против года «Свиньи» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области хулиган «проучил» дальнобойщика из Воронежа выстреломСмотреть фотографии
09:41
В Волжском сбили двух школьниковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 