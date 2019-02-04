В Волгоградской области назначены руководители центров соцзащиты населения в трех районах





Новые назначения в системе социальной защиты населения Волгоградской области озвучены сегодня. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, на должность директора ГКУ "Центр социальной защиты населения по городу Фролово и Фроловскому району" назначена Наталия Зайко. Она возглавляла комитет по делам семьи администрации Фроловского района. Более 12 лет проработала в системе социальной защиты, в том числе в должности заместителя начальника Фроловского территориального управления социальной защиты населения администрации Волгоградской области. В течение семи лет работала заместителем директора ГКУ "Центр социальной защиты населения по городу Фролово и Фроловскому району".

Директором государственного казённого учреждения социального обслуживания "Руднянский центр социального обслуживания населения" назначена Ирина Парамошкина. Известно, что она более 10 лет трудилась на муниципальной службе: начальником отдела образования, опеки, попечительства, физической культуры и спорта администрации Руднянского муниципального района.

Государственное казённое учреждение социального обслуживания "Михайловский центр социального обслуживания населения" возглавила Анна Бородина. Она работает в системе социальной защиты населения Волгоградской области более 8 лет, трудилась специалистом в центре социальной защиты населения по городскому округу город Михайловка.



