В Волгоградской области назначены руководители центров соцзащиты населения в трех районах

Общество 04.02.2019 15:15
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04.02.2019 15:15
Новые назначения в системе социальной защиты населения Волгоградской области озвучены сегодня. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, на должность директора ГКУ "Центр социальной защиты населения по городу Фролово и Фроловскому району" назначена Наталия Зайко. Она возглавляла комитет по делам семьи администрации Фроловского района. Более 12 лет проработала в системе социальной защиты, в том числе в должности заместителя начальника Фроловского территориального управления социальной защиты населения администрации Волгоградской области. В течение семи лет работала заместителем директора ГКУ "Центр социальной защиты населения по городу Фролово и Фроловскому району".
Директором государственного казённого учреждения социального обслуживания "Руднянский центр социального обслуживания населения" назначена Ирина Парамошкина. Известно, что она более 10 лет трудилась на муниципальной службе: начальником отдела образования, опеки, попечительства, физической культуры и спорта администрации Руднянского муниципального района.
Государственное казённое учреждение социального обслуживания "Михайловский центр социального обслуживания населения" возглавила Анна Бородина. Она работает в системе социальной защиты населения Волгоградской области более 8 лет, трудилась специалистом в центре социальной защиты населения по городскому округу город Михайловка.
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