



Бывший генеральный директор коммерческой организации, осуществляющей сбор и захоронение твердых коммунальных отходов на территории Ольховского района, идет под суд за хищение у предприятия более 760 тысяч рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Оксана Черединина, мужчина обвиняется мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения и присвоении денежных средств в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый передавал в бухгалтерию заявления о перечислении ему на личную банковскую карту денежных средств для приобретения запасных частей на автомашины предприятия. Установлено, что после получения денег он предоставлял в бухгалтерию организации для отчета фиктивные товарные чеки о покупке запчастей у различных индивидуальных предпринимателей.

Вместе с тем фактически запчасти не приобретались, а полученными таким способом деньгами генеральный директор распоряжался по своему усмотрению.

Также он более года якобы арендовал у своей знакомой для нужд организации легковой автомобиль иностранного производства.

Однако на самом деле машина в распоряжении сотрудников предприятия не находилась, а полученные в качестве арендной платы деньги генеральный директор забирал себе.

Всего в период с января 2016 года по март 2018 года ему удалось похитить более 760 тыс рублей.

Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина полностью признал. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.



