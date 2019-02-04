Волгоградцы не забывают великий подвиг

Общество 04.02.2019 12:13
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04.02.2019 12:13
Накануне празднования дня Сталинградской победы сотрудники Волгоградского Мясокомбината пришли с поздравлениями к ветеранам войны и труда.
Навещая пациентов Волгоградского госпиталя ветеранов войн, было сказано много добрых слов и вручены вкусные подарки, рассказали ИА «Высота 102» работники мясокомбината. «Подарки - подарками, но самое главное – что вы нас не забываете», - говорит Мария Михайловна Детистова, в 15-летнем возрасте встретившая весть о победном завершении Сталинградской битвы.
Для сотрудников комбината забота о ветеранах – добрая традиция, которая берет начало еще с советских времен. И это случается не только в праздники.
«Мы часто навещаем ветеранов на дому. И не только помогаем продуктами, но и ремонтируем технику, чиним проводку, поддерживаем в порядке систему водоснабжения. Наш комбинат – часть истории Волгограда, часть большой истории всей войны. И, какие бы экономические изменения не проходили на нашем предприятии, одно остается неизменным – мы не оставляем ветеранов без внимания. А лично встречаясь, понимаем, что именно на их примере должны воспитываться нынешние поколения, именно их оптимизм должен стать примером для многих», - говорят работники Волгоградского Мясокомбината.
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