В Волгограде малолетний ребенок отравился грибным супом

Происшествия 04.02.2019 11:42
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04.02.2019 11:42
Двухлетняя девочка в Волгограде была госпитализирована в больницу с признаками отравления. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, ребенка доставили из дома в Ворошиловском районе, где она находилась с бабушкой. По предварительным данным, заботливая родственница накормила девочку грибным супом, которым она и отравилась.
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