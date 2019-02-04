Север Волгограда продолжают зачищать от гаражей





Под зачистку от самовольно установленных объектов на этот раз попала улица им. академика Павлова в Тракторозаводском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на распоряжение районной администрации, собственникам самовольных строений, в числе которых металлические гаражи, предложено в добровольном порядке демонтировать их в течение 5 дней. В противном случае данные строения будут снесены в принудительном порядке. В общей сложности на улице им. академика Павлова будут демонтированы 15 незаконных строений, в числе которых 8 гаражей.





Отметим, что в конце 2018 года в Тракторозаводском районе уведомления о сносе металлических гаражей получили владельцы строений, расположенных на ул. Баумана. Примечательно, что о планируемом демонтаже сборщики металла узнали раньше собственников, развесив объявления с предложениями о платных услугах по "распилке" гаражей.



