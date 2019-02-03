В Кировском районе Волгограда загорелся магазин «Best price»

Происшествия 03.02.2019 19:32
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03.02.2019 19:32
Сегодня около около 18.00 в Кировском районе Волгограда в магазине «Best price» произошел пожар. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, магазин фиксированных цен находится около остановки «Школа №107» по ул.64 Армии,4. Вход в помещение обволокло едким черным дымом. На место оперативно прибыли сотрудники пожарной службы.
Как пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке. Площадь возгорания, с которым быстро справились сотрудники ПСЧ №5, составила 2 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Из магазина и соседних помещений было эвакуировано 20 человек.
Фото Яны Царевой.
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