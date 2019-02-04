Общество

Ростовского подрядчика через суд обязали «подлатать» десять улиц в Волгограде

Общество 04.02.2019 04:02
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04.02.2019 04:02


ООО «Волгоградское ДСУ» из Ростовской области обязали устранить дефекты на десяти улицах в Волгограде, отремонтированных этой компанией в 2014-2017 годах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ремонт должен быть выполнен за счет собственных средств подрядчика в рамках гарантийных обязательств.
Иск в суд подало МУ «Комдорстрой». Так, с 19 по 30 марта 2018 года комиссией в составе представителей муниципального учреждения и подрядных организаций, в том числе ООО «Волгоградское ДСУ», произведено обследование объектов ремонта улично-дорожной сети Волгограда. В результате были выявлены на десяти улицах просадки люков смотровых колодцев, выбоины, разрушения продольных швов, разрушения асфальтобетонного покрытия вокруг люков, колейность.
Все требующие ремонта участки были описаны, составлен комиссионный акт обследования. Все стороны подписали документ без разногласий, но ООО «Волгоградское ДСУ» до настоящего времени недостатки так и не устранило. Отметим, что очаги разрушений были выявлены на ул. Дегтярева, ул. Мещерякова (от ул. Шурухина по ул. Жолудева), ул. Штеменко (от ул. Еременко до ул. Таращанцев), ул. Менделеева (от ул. Еременко до II-й продольной магистрали), ул. Репина, ул. Гончарова (от ул. 39-й Гвардейской до пр. Металлургов), местный проезд по пр. Ленина (от ул. Зорге до пл. Возрождения), ул. Новоремесленная (в границах ул. Репина и ул. Кузнецова), ул. Голубинская, ул. им. Михаила Балонина, ул. Коммунистическая.
Указанные дефекты подрядчик должен устранить в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу. У ростовского подрядчика есть время на обжалование в апелляционной инстанции.

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