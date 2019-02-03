Общество

Начат сбор подписей против года «Свиньи» в Волгоградской области

Общество 03.02.2019 13:18
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03.02.2019 13:18




Около 100  человек пришли сегодня в Калаче-на-Дону  Волгоградской области на митинг против мусорной реформы - акция была заявлена на 300 человек. Как рассказали ИА «Высота 102» участники акции, жители города считают, что в сфере обращения с ТКО с приходом регоператора ничего не изменилось – как были у муниципалитетов проблемы с вывозом мусора, так они и остались. Только вот платить жителям придется теперь в несколько раз больше, но за что – люди не понимают. 


«В нашем городе всего несколько площадок для ТБО в частном секторе, никаких контейнеров нет и в помине. Никто не знает, когда и сколько раз должны вывозить мусор. Люди берегут свой город, боятся, что мусорные кучи будут растаскиваться собаками и животными, поэтому хранят пакеты с мусором во дворах. Спасибо, что зима, а что будет летом?», - возмущаются жители города воинской славы. 


По словам участником акции, они не хотят, чтобы год Свиньи в Волгоградской области прошел в грязи и в хаосе. И перед началом, и во время митинга люди подписывали резолюцию-обращение к чиновникам и в прокуратуру с требованием перенести начало мусорной реформы в регионе и наказать регоператора  за плохую работу.



Вот такие картины наблюдались в Калаче-на-Дону 1 февраля этого года. 

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