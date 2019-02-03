Происшествия 03.02.2019 11:13
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03.02.2019 11:13
В машину 32-летнего дальнобойщика из Воронежской области выстрелил 28-летний житель Михайловки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по словам заявителя, днем на 724 км. трассы Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе неизвестный повредил переднее боковое стекло его грузовой автомашины «Хино» выстрелом. Потерпевший запомнил марку и номер автомашины злоумышленника, что позволило сотрудникам отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области и следственно-оперативной группе Отдела МВД России по Новоаннинскому району оперативно установить местонахождение водителя «Лады Приора» и через 100 км от места инцидента задержать подозреваемого в хулиганстве.
Выяснилось, что машиной управлял 62-летний житель Михайловки, а выстрелы из травматического пистолета производил его 28-летний сын. Подозреваемый сознался в содеянном. По его словам, тем самым они хотели проучить водителя грузовика за то, что тот, по их мнению, нарушил правила дорожного движения.
Травматический пистолет изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дел по ст. 213 УК РФ – «Хулиганство». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
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