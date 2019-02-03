Общество

Жители Волгоградской области будут добиваться переноса мусорной реформы

Общество 03.02.2019 09:14
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03.02.2019 09:14


«Россия – не помойка!» - с таким лозунгом пройдет сегодня акция против мусорной реформы в Калаче-на-Дону Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации «Левый фронт», на акцию приглашены руководители района и города, а также все те, кто недоволен ситуацией с вывозом мусора в регионе,  и представители любых партий. 
По мнению организаторов акции, в Волгоградской области мусорная реформа провалилась, так как не организована системная работа, а все вопросы по обустройству мест накопления ТБО отданы в муниципалитеты, но денег на это никто не выделил. В результате, кроме свалок по всему городу и отсутствия графика вывозов, а также увеличения тарифов жители города и сельских поселений ничего не увидели, говорится в проекте резолюции акции. Организаторы обращают внимание, что начать мусорную реформу согласились 69 регионов из 85, так как далеко не везде власти посчитали готовность субъектов достаточно высокой к реализации этого новшества.  По итогам митинга, который состоится сегодня в 13-00, планируется принять обращение в органы власти и надзорные органы. Антимусорный митинг пройдет  сегодня и в Волгограде.

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