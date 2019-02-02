«Он тяжело болел»: скончался бывший глава Волгограда





В Волгограде на 73-м году жизни скончался бывший глава Волгограда Валерий Васильков. Как сообщили ИА «Высота 102» в гордуме, печальная весть пришла от его родных. «Валерий Денисович болел последний год, так и не поправился», - рассказали его родственники.

Напомним, Валерий Васильков возглавил Волгоградскую городскую думу в 2012 году, но руководство городским представительным органом было недолгим. Последнее время он занимался бизнесом.

До депутатской карьеры Валерий Денисович работал гендиректором ОАО «Строймонтаж», является почетным металлургом РФ. Пока дата похорон бывшего главы Волгограда не определена.



