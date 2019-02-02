В Волгограде Дворец спорта проверят на прочность

Общество 02.02.2019 17:50
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02.02.2019 17:50
Работы по оценке пригодности несущих строительных конструкций здания Дворца спорта в Волгограде проведут в ближайшее время. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, отбором организации по результатам конкурсного отбора займется фонд «Перспективное развитие Волгоградской области». Эксперты оценят техническое состояние строительных конструкций для проектирования мероприятий по обеспечению эксплуатационной пригодности объекта, найдут дефекты и повреждения, проверят состояние антикоррозионной защиты, а также установят динамику изменения состояния опор и других элементов. Ранее, напомним, фонд профинансировал проекты по капремонту электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и других инженерных систем Дворца спорта в размере 2 миллионов рублей.
В прошлом году Дворец спорта был передан волгоградским облсовпрофом в собственность Волгоградской области. Власти региона заявили о намерении восстановить этот объект и сделать его площадкой для проведения культурных и других мероприятий.
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