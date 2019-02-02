Общество

Мусорный оператор Волгоградской области вышел из графика

Общество 02.02.2019 16:13
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02.02.2019 16:13


Многие волгоградцы до сих пор так и не знают, когда из их дворов или улиц должны вывозить мусор. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, никто не может понять, как работает регоператор и самое главное, как он должен работать – сколько раз вывозить мусор. Видимо, по этой причине ситуация в разных дворах разная - где-то баки чистые, а где-то снова собирается хлам. Между тем, напомним, 30 января  во время  очередной инспекции работы регоператора заместитель гендиректора ООО «Управление отходами-Волгоград» Сергей Галкин пообещал главе администрации Волгограда Виталию Лихачеву, что с 1 февраля на каждой контейнерной площадке жители смогут увидеть график вывоза мусора. Корреспонденты ИА «Высота 102» обошли контейнерные площадки в разных районах Волгограда, а также Волжского и убедились, что очередное обещание мусорного регоператора не выполнено – в большинстве дворов никаких графиков не оказалось, в некоторых таблички с информацией о вывозе мусора есть, не неизвестно, какой давности. А кое-где и вовсе остались старые штендеры о перевозчиках, которые занимались этой работой в прошлом году. 
В Волжском, например, объявления о графике вывоза мусора УК "Лада-Дом" разместила на всех контейнерных площадках в старой части города. 



А вот на улице Горького, 52 никакой полезной информации для жителей нет - всего лишь ржавая табличка со стертым текстом. 



В Центральном районе Волгограда корреспондентам, которые обошли несколько улиц и дворов, удалось увидеть лишь одну вывеску с графиком вывоза - на улице Советской 47-49а.



На Чуйкова,55 контейнер хоть и был пустым, но никакого объявления о том, с какой частотой убирают мусор, нет. 


Не нашлись графики о вывозе мусора и на ул. Ленина, 17, на ул. Краснознаменской, 21а.





В Краснооктябрьском районе ситуация разная. На площадке во дворе домов №5 и 7 по ул. Репина график в наличии имеется. Информация о вывозе мусора присутствует и на площадках  домов №27 и №29 по ул. 39-ой Гвардейской дивизии.



Во дворе дома №31 по ул. Штеменко около мусорного бака осталась табличка еще с прошлого года. 



А вот жителей дома №41 по ул. Штеменко и вовсе дезинформируют - на площадке объявление о бывшем перевозчике - компании "Чистый город", которая работает уже в других регионах России. 



На улице Маршала Еременко, 96 опять собираются кучи хлама. Здесь на площадке также старое объявление о бывшем перевозчике и старом графике. 



Похожая ситуация и около дома №104 по ул. Маршала Еременко - нет графика, но есть мусор. 



В Дзержинском районе на ул. Тургенева, 10, 10а также нет никакой информации о том, с какой периодичностью вывозится мусор.


Между тем, как видно, там, где графики вывоза обновились, это делается силами управляющих компаний. Видимо, и в данном случае за регоператора работают другие, как и в деле уборки мусора. 

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