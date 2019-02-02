Здравоохранение

В Волгограде от бешенства привьют охотников и зоозащитников

Здравоохранение 02.02.2019 15:05
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02.02.2019 15:05


Профилактические прививки против бешенства в этом году за счет средств областного бюджета сделают жителям Волгоградской области, подверженных наибольшему риску заражения этим опасным заболеванием. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой, это будет сделано в целях предотвращения угрозы летального исхода от бешенства среди лиц, имеющих высокий риск заражения.
В числе тех, кто должен пройти обязательную иммунизацию, указаны ветеринарные работники государственных учреждений, среди которых ветврачи, фельдшеры, лаборанты, младший персонал. В зоне риска также егеря, охотники, лесники, работники учреждений, проводящих работы по отлову и содержанию животных. Привиться от бешенства должны и сотрудники приютов и пунктов временного содержания безнадзорных животных, имеющие контакт с животными, работники вивариев и других учреждений, работающих с животными.
Отмечается, что в 2018 году был зафиксирован рост очагов бешенства на 19,6% по сравнению с 2017 годом. В структуре лабораторно подтвержденного бешенства наибольший удельный вес составляют кошки – 40,6%, доля собак – 32,7%, диких плотоядных животных – 13,9%, сельскохозяйственных животных – 11,5%, прочих животных – 1,2%.
Среди населения Волгоградской области в прошлом году был зафиксирован рост на 11,3% по сравнению с 2017 годом числа обращений по поводу повреждений, нанесенных животными. К счастью, смертей от бешенства не зафиксировано. Последний случай летального исхода от этого заболевания произошел в Волгоградской области в 2013 году.
Справка. Бешенство – острое инфекционное (вирусной природы) заболевание людей и животных, характеризующееся поражением вещества мозга: при заражении развивается воспалительный процесс (энцефалит). Несмотря на то, что бешенство является одной из древнейших инфекций, каких-либо эффективных способов лечения при бешенстве сегодня нет. Именно поэтому так важно проводить профилактику этой болезни, прививать домашних и сельхозживотных. При подозрении на бешенство у животного (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги) необходимо как можно быстрее обращаться к ветеринарам.

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