Сбербанк и администрация Волгоградской области расширяют сотрудничество по реализации государственно-частного партнерства
Экономика 02.02.2019 11:17 Реклама
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02.02.2019 11:17
Расширение сотрудничества Сбербанка и Волгоградской области при реализации проектов в формате государственно-частного партнерства в сфере образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства – это стало темой рабочей встречи заместителя Председателя Правления Сбербанка Олега Ганеева с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в совещании также приняли участие председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко и управляющий Волгоградским отделением Евгений Воеводин. На встрече договорились о создании совместного проектного офиса, задачей которого станет определение перечня проектов по созданию новой и модернизации существующей городской инфраструктуры.
«Волгоградская область является важным стратегическим регионом для Сбербанка. В прошлом году мы реализовали здесь несколько значимых проектов в сфере здравоохранения, транспортного и дорожного хозяйства. В 2019 году мы сфокусируемся на запуске проектов в рамках государственно-частного партнерства. Уверен, при поддержке Сбербанка в Волгоградской области будут развиваться социально-значимые и необходимые для экономики региона проекты», - отметил Олег Ганеев, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
Андрей Бочаров отметил хороший уровень взаимодействия, вовлеченность бака в реализацию проектов развития региона: «Сегодня мы обсуждаем ряд текущих вопросов, которые позволят выстроить более тесные и конструктивные взаимоотношения, проработать ряд сложных задач, без решения которых невозможно говорить о поступательном движении вперед».
В банке отмечают, что в сентябре 2018 года дочерняя компания банка «Сбербанк Лизинг» передала в лизинг онкологическому диспансеру Волгоградской области оборудование для лучевой терапии, предлучевой подготовки пациентов и радиохирургии. Это была первая сделка в рамках партнерства ПАО Сбербанк и госкорпорации «Росатом» по разработке комплексного решения для осуществления централизованных поставок в лизинг высокотехнологичного медицинского оборудования в региональные учреждения здравоохранения по всей стране. Реализация данного проекта в Волгоградской области позволит модернизировать онкологический диспансер и создать на его базе уникальный для Южного федерального округа медицинский центр.
Также с 2016 года АО «Сбербанк Лизинг» передало Волгоградскому региону 120 единиц новых пассажирских транспортных средств, оснащенных новейшими системами безопасности и навигационно-связными средствами, а также 87 единиц специальной техники для коммунальных служб города.
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