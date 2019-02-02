



В ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» ответили на редакционный запрос ИА «Высота 102» по поводу возмутивших многих волгоградцев писем от газовой компании, в которых добросовестным плательщикам предлагалось оказать воздействие на соседей, не заключивших договоры на обслуживание оборудоания. Еще большее возмущение горожан вызвало заявление газовиков прекратить подачу газа в доме, где проживают «плохие» соседи.

В ответе, полученном редакцией, сначала приводится печальная статистика, связанная с трагедиями, случившимися из-за неисправности газовых приборов или оборудования. Так, в Волгоградской области в 2017 году из-за этого погибли 9 человек, 54 пострадали, в 2018 году – погибли 14 человек, 56 пострадали, а в январе 2019 года – уже 12 человек, 9 – пострадали. Сейчас из 950 тысяч потребителей газа договоры на обслуживание газового оборудования не заключили около 145 тысяч человек, утверждают в компании. Как подчеркнули в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», отправленные волгоградцам электронные послания имели в первую очередь цель сохранения их жизни и здоровья, так как, считают в компании, большинство утечек и аварийных ситуаций происходит как раз в квартирах, которые не имеют договора на обслуживание. «Тем более, оно не имело цели угрозы или шантажа жителей отключением газа. Если специализированные организации при локализации и ликвидации аварийной ситуации имеют доступ в квартиру, то подача газа ограничивается только в эту квартиру. Но, как показывает практика, собственники именно таких квартир, где газовое оборудование не обслуживается, - либо отсутствуют, либо не допускают газовиков в помещение. В этом случае, с целью ликвидации аварийной ситуации, предотвращения взрыва и пожара, обеспечения безопасности жильцов, сохранения их жизни поставка газа прекращается на ближайшем газовом вводе в подъезд или дом, в зависимости от сложившейся ситуации и технических возможностей. Именно в этом контексте идет речь о возможной приостановке подачи газа», - заявили в компании. При этом газовиков удивляет «позиция некоторых граждан, которые при возможной утечке газа предлагают поставщику и специализированным организациям добиваться доступа в помещение через суд. Совершенно очевидно, что потраченное время может привести к трагедии и необратимым последствиям», - заявляют в компании. Газовики также предупредили, что будут приостанавливать поставку газа тем абонентам, которые не заключили договоры на обслуживание. И напомнили, что «безопасность – дело общее».

Напомним, волгоградцы негодовали по поводу того, что они могут стать «заложниками» тех, кто имеет проблемы с газовиками. И это уже стало происходить. Так, как сообщало ИА «Высота 102», подобные случае зафиксированы в многоквартирных домах Тракторозаводского и Кировского района, когда добросовестные плательщики, заключившие договоры на обслуживание газового оборудования, вдруг остаются без горячей воды и возможности приготовить пищу из-за отключения газа в их квартирах. Волгоградцы, попавшие в такую ситуацию, признались, что призывы к пониманию, что «безопасность – общее дело», в холодных и «голодных» квартирах мало помогают. «Мы тоже не хотим жить с соседями, которые не соблюдают правила безопасности, которые делают незаконные врезки. Но считаем справедливым, если газовики будут с ними разбираться в индивидуальном порядке, а не наказывать тех, кто ни в чем не виноват, заявили горожане.

Напомним, волгоградцы, добросовестно оплачивающие газ, имеющие договоры на газовое обслуживание, но в квартиры которых перекрыли подачу голубого топлива из-за «плохих» соседей, уже обратились с жалобами на действия ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» в прокуратуру.



