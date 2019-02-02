Склоняем головы перед героями





Сегодня, в день 76-ой годовщины разгрома фашистских войск в Сталинградской битве работники РИТЭКа в составе делегации руководителей организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области по традиции возложили цветы и венки к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. После чего делегация нефтяников почтила память павших в боях за Родину в зале Воинской славы и на Мемориальном воинском кладбище на Мамаевом кургане.





Торжественные мероприятия в этот день, совместно с представителями городских и областных органов власти, общественных организаций, жителями и гостями Волгограда - такая же незыблемая традиция Компании, как и забота о ветеранах, укрепление связи поколений, воспитание уважения молодежи к подвигу участников войны.





Николай Николаев, вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «РИТЭК»:

«Ежегодно руководители и сотрудники волгоградских предприятий ЛУКОЙЛа приходят к Вечному Огню на Площадь Павших борцов и к подножию Мамаева Кургана, чтобы отдать дать памяти павшим в боях за Сталинград - поклониться могилам героев, положить к монументам живые цветы и венки. К сожалению, свидетелей Сталинградской битвы, а тем более ее участников, становится все меньше. Но память о великом подвиге сталинградцев, защитивших город на Волге, будет жить вечно в сердцах их детей, внуков, правнуков. Участие в торжественных мероприятиях 9 мая и 2 февраля важно для подрастающего поколения. Ежегодно в ряды лукойловцев вливаются молодые люди. Убежден, что эта добрая традиция будет жить столько, сколько компания «ЛУКОЙЛ» будет работать в Волгоградском регионе. И конечно, мы делаем все для того, чтобы уважаемые ветераны получали своевременную помощь и поддержку.

От всей души поздравляю ветеранов Сталинградской битвы, участников Великой Отечественной войны, жителей Волгограда и Волгоградской области с Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве!

Крепкого вам здоровья, бодрости, светлых надежд на будущее, успехов в добрых начинаниях, чистого неба над головой и созидательного труда! Пусть ваши дома будут согреты теплом мирной жизни, счастьем и благополучием, спокойствием и уверенностью в достойном будущем нашей великой страны!

Вечная память героям, воинам и блокадникам, погибшим в жестокой схватке и оставшимся в живых. Слава фронтовикам и труженикам тыла, защитившим не только жизнь, но и честь и независимость нашей страны!

Склоняя головы перед героями, мы обещаем трудиться на благо нашей Родины, во имя мира и добра!».



