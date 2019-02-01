



Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника инспекционного отдела управления "Жилищная инспекция Волгограда", который подозревается в получении взятки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, бывшему инспектору жилищного надзора грозит до 6 лет лишения свободы.

По материалам дела, 17 сентября 2018 года он получил через посредников от руководителя одного из товариществ собственников жилья 80 тысяч рублей за невключение ТСЖ в план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год.

Передача денег осуществлялась в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. После получения денег мужчина был задержан. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в содеянном мужчина полностью признал.



