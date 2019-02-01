









В Волгограде по горячим следам задержали мужчину, ограбившего продуктовый павильон на улице Козловской в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 30 января в 20-34 на пульт ЧОП поступил сигнал о срабатывании сигнализации в магазине. За несколько минут до приезда охранников преступник скрылся вместе с выручкой, которую он украл из кассы, в сумме 5000 рублей. Продавщице при этом он угрожал ножом.

Грабителем оказался 42-летний водитель хлебозавода, неоднократно ранее судимый за убийство и ряд других тяжких преступлений. Он рассказал полицейским, что в момент налета на магазин был изрядно пьян, а украденные деньги потратил на «добавку». Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ – «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.



