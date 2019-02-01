В Волгограде задержали подозреваемого в ложных сообщениях об актах терроризма

В «минировании» двух ТРЦ в Волгограде подозревают охранника
Происшествия 01.02.2019 13:15
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01.02.2019 13:15
Охранника одной из торговых организаций задержали в Волгограде, который сообщил 31 января текущего года о якобы заложенных взрывных устройствах в двух торговых центрах. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД.
Напомним, что вчера в Волгоградскую область накрыла волна ложных сообщений о минировании административных учреждений, больниц, школ, торгово-развлекательных центров. В основном сообщения о "минировании" поступали на электронную почту указанных организаций, но были и анонимные звонки. Так, 31 января на телефон экстренной службы поступило два звонка. В обоих случаях неизвестный мужчина сообщил, что в двух торговых центрах Волгограда, расположенных в разных районах города, заложены взрывные устройства.
На места незамедлительно прибыли полицейские и кинологи со служебно-розыскными собаками. Здания торговых центров были обследованы, работники и посетители эвакуированы. Опасных предметов обнаружено не было.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 (Тракторозаводский район) Управления МВД России по г. Волгограду совместно с коллегами из областного Главка и УФСБ установили личность и задержали звонившего.
Им оказался 23-летний охранник одной из торговых организаций.
Установлено, то звонки в экстренную службу он совершил, находясь на рабочем месте с устройств, выставленных в торговом зале.
Между тем, современные технические средства позволяют оперативным службам "вычислить" и авторов звонков, совершенных с телефонов без сим-карт.
Сам задержанный сообщил, что таким образом он хотел проверить оперативность волгоградских спецслужб.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.
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