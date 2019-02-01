Расследования

В Волгограде наркодилера осудят за гибель в ДТП двух человек

Расследования 01.02.2019 11:55
779 2
01.02.2019 11:55


Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области окончили расследование уголовного дела по обвинению водителя отечественной автомашины в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибло два человека. Как сообщили ИА «высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 
6 мая 2018 года 44-летний житель г. Калача-на-Дону, управляя автомашиной « ВАЗ-2114 », следуя по  автомобильной дороге федерального значения А - 260  « Волгоград - Каменск-Шахтинский»  на территории Советского района вылетел на встречку. И совершил столкновение с автомобилем  «Ниссан Альмера»  под управлением 29-летнего водителя, в салоне автомобиля которого находилась 25-летняя женщина-пассажир. Водитель иномарки автомобиля скончался на месте происшествия, его пассажирка - спустя несколько часов в городской клинической больнице.
В отношении водителя автомашины «ВАЗ-2114» следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения,  совершенное лицом,  повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
В ходе расследования сотрудники следствия выяснили, что мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за сбыт наркотических средств, за совершение ДТП, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. На момент совершения преступления он был лишен водительских прав.  В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде Советского района Волгограда. Обвиняемому грозит до 9 лет лишения свободы.
 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волжском директором муниципального предприятия стал бизнесмен с миллионными долгами
18.01.2019 12:32
19615 4
В Волгоградском облсуде в громком деле экс-директора благотворительного фонда Землянского объявлен перерыв (онлайн трансляция)
28.01.2019 15:14
10241 4
В Волгограде возбуждено уголовное дело за подделку протокола общего собрания жильцов
10.01.2019 15:56
9888 10
Расследования
01.02.2019 13:45
Расследования 01.02.2019 13:45
7005 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.02.2019 10:06
Расследования 01.02.2019 10:06
2881 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.02.2019 09:02
Расследования 01.02.2019 09:02
3362 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
31.01.2019 09:07
Расследования 31.01.2019 09:07
2880 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.01.2019 12:42
Расследования 30.01.2019 12:42
7493 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.01.2019 12:24
Расследования 30.01.2019 12:24
3866 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.01.2019 12:07
Расследования 30.01.2019 12:07
2257 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.01.2019 17:03
Расследования 29.01.2019 17:03
8628 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.01.2019 15:58
Расследования 29.01.2019 15:58
6475 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.01.2019 13:26
Расследования 29.01.2019 13:26
7045 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.01.2019 12:02
Расследования 29.01.2019 12:02
1784 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.01.2019 10:58
Расследования 29.01.2019 10:58
5809 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.01.2019 10:27
Расследования 29.01.2019 10:27
3878 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.01.2019 15:14
Расследования 28.01.2019 15:14
10241 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.01.2019 16:50
Расследования 27.01.2019 16:50
3661 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:09
В волгоградских больницах готовят новые койки для больных гриппомСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде ветераны войны зарядили энергией участников открытия выставки «Символы Победы»Смотреть фотографии
13:58
В Волгоградской области технику коммунальных служб вытаскивали из сугробов танкамиСмотреть фотографии
13:45
Волгоградский облсуд оправдал двух полицейских, осужденных за сломанную руку задержанногоСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде задержали подозреваемого в ложных сообщениях об актах терроризма Смотреть фотографии
12:17
В Волгограде коммунисты протестуют против всегоСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде наркодилера осудят за гибель в ДТП двух человекСмотреть фотографии
11:03
Чиновники администрации Волгоградской области отдадут зарплату за нарушения правил "охоты"Смотреть фотографии
10:56
«Сметанка» и «творожок»: в Волгограде народные контролеры раскрыли тайны молочных продуктов Смотреть фотографииCмотреть видео
10:26
В Волгограде у нефтепровода обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны
10:06
В Волгограде следователи хотят поговорить с вдруг исчезнувшим директором детского центраСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде из-за анонимных угроз эвакуируют районные администрацииСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде подростки выбросили похищенные госномера в мусорные контейнерыСмотреть фотографии
20:07
«Высота 102»ТВ: Прокатившаяся по стране волна «минирований» накрыла Волгоград Cмотреть видео
18:53
Депутат Госдумы дезинформировала коллег о ситуации с мусором в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
Волгоградцев отблагодарят чайниками за вклад в развитие регионаСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде усиленно охраняют подлинный орден «Победа» маршала ЖуковаСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде фирму директора-коррупционера оштрафовали на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
15:37
Архиереи из Волгограда и Элисты совершат панихиду по погибшим в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде берега Сухой и Мокрой Мечетки взяли под охрануСмотреть фотографии
13:57
Волгоград лихорадит от ложных угроз о взрывеСмотреть фотографии
10:40
Массовая эвакуация: в Волгограде из-за анонимных угроз эвакуируют школы и больницы Смотреть фотографии
10:33
Волгоградцы обескуражены призывами газовиков «воздействовать» на соседейСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде вычистили пятачок перед приездом губернатораСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде судят фигуранта дела о подпольном цехе суррогатного алкоголя с оборотом 65 млн рублейСмотреть фотографии
08:57
Жительница Волгоградской области "нашла" пачку фальшивых купюрСмотреть фотографии
21:31
В Волгограде завели дело за посты ВКонтакте
20:01
«Высота 102»ТВ: Депутаты опасаются потери Волгоградом статуса города-миллионника Смотреть фотографииCмотреть видео
18:05
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области оценил «ретро»-девушекСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде бизнесмена обязали выплатить 14 млн рублей штрафа за взятку силовикам
Реклама
Реклама
 