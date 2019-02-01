В Волгограде наркодилера осудят за гибель в ДТП двух человек





Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области окончили расследование уголовного дела по обвинению водителя отечественной автомашины в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибло два человека. Как сообщили ИА «высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области,

6 мая 2018 года 44-летний житель г. Калача-на-Дону, управляя автомашиной « ВАЗ-2114 », следуя по автомобильной дороге федерального значения А - 260 « Волгоград - Каменск-Шахтинский» на территории Советского района вылетел на встречку. И совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера» под управлением 29-летнего водителя, в салоне автомобиля которого находилась 25-летняя женщина-пассажир. Водитель иномарки автомобиля скончался на месте происшествия, его пассажирка - спустя несколько часов в городской клинической больнице.

В отношении водителя автомашины «ВАЗ-2114» следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

В ходе расследования сотрудники следствия выяснили, что мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за сбыт наркотических средств, за совершение ДТП, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. На момент совершения преступления он был лишен водительских прав. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде Советского района Волгограда. Обвиняемому грозит до 9 лет лишения свободы.



