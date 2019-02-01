Пятеро газовиков арестованы по делу сенатора Арашукова

Федеральные новости 01.02.2019 11:25
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01.02.2019 11:25
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова, в том числе отца парламентария — советника генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на федеральные СМИ, он подозревается в организации преступного сообщества и в хищении газа. По версии следствия, Рауль Арашуков способствовал назначению на руководящие должности в газовой компании своих знакомых и родственников, которые участвовали в преступной схеме и похищали газ путем завышения его объемов. Таким образом, по версии следствия, Рауль Арашуков и его «партнеры» похитили около 30 миллиардов рублей.
Кроме Арашукова-старшего, суд арестовал директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева, гендиректора АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслана Арашукова, первого заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николая Романова, а также гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игоря Травинова.
Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 210 УК РФ («Мошенничество», «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)»).
Сенатор Рауф Арашуков, напомним, подозревается в причастности к двум убийствам, давлении на свидетелей и участии в преступном сообществе.
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